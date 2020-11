LinkedIn Premium Kullanıcıları İçin Yeni Özellik Yolda!

Dünya genelinde en çok kullanılan sosyal paylaşım uygulamalarından bir tanesi olan LinkedIn premium kullanıcıları için yeni bir özellik sunmaya hazırlanıyor. Twitter kullanıcısı tarafından ortaya atılan iddiaya göre premium aboneliğe sahip olan kullanıcılara bilgisayarın başında olmadığı süre içerisinde otomatik cevap verme imkanı verecek.

LinkedIn, profesyonel kişiler ile iletişim kurmanın güzel bir yolu ve insanların sektörüne özgü bilgiler alabilecekleri mükemmel ücretsiz bir sosyal medya platformudur. Milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan popüler sosyal medya platformunda premium abonelik hizmeti de yer alıyor. Microsoft, premium aboneye sahip olan kullanıcılara birtakım ek özellikler sunuyor. Premium kullanıcıları için yeni bir özelliğin yolda olduğu ortaya çıktı.

Matt Navarra isimli Twitter kullanıcısı, LinkedIn platformunda yer alan premium aboneliği için yeni bir özelliğin geleceğini iddia etti. Navarra tarafından paylaşılan bilgilere göre LinkedIn premium kullanıcıları gelecek olan bir güncelleme ile birlikte uzakta olduğunu belirtebilecek ve bu seçenek seçili olduğu süre boyunca sosyal medya kullanıcısına gönderilen tüm mesajlara otomatik cevap verilecek.

İş arayanları ve işverenleri bir çatı altında toplayan sosyal medya platformuna eklenecek bu özellik diğer mesajlaşma uygulamalarındaki “Uzakta” seçeneğinden farklı olarak daha ayrıntılı bir şekilde sunulacak. Örneğin, herhangi bir mesajlaşma uygulamasında uzakta seçeneğinin başlangıç ve bitiş zamanı belirtilemezken LinkedIn premium kullanıcılarına özel olarak geliştirilen bu özellikte başlangıç ve bitiş zamanını ayarlamak mümkün olacak.

Tersine Mühendislik Uzmanı Matt Navarra, Twitter hesabında paylaştığı tweette ayrıca özelliğin nasıl çalıştığını gösteren bir ekran görüntüsüne de yer verdi. Ekran görüntüsüne göre bu özellik yalnızca premium aboneleri tarafından kullanılabilen bir özellik olacak. Bu özelliği etkin hale getiren kullanıcılara mesaj gönderildiğinde kişiler otomatik olarak “Şu an müsait değilim. Geri döner dönmez mesajınıza cevap vereceğim” gibi bir mesaj alacak ancak kullanıcı dilerse bu mesajı özelleştirebilecek.

Ekran görüntüsünden de anlaşılabileceği üzere uzaktayken gönderilen mesajlara verilecek cevap 300 karakteri geçmemeli. Bu karakter sınırlandırması, kullanıcıların neden uzakta olduğunu açıklaması için yeterli görünüyor. LinkedIn’in bu özelliğinin ilerleyen zamanlarda normal kullanıcılar tarafından da kullanılabileceği tahmin ediliyor.

LinkedIn now lets Premium users setup an auto-away message for their messaging inbox pic.twitter.com/iycSY5DMRp