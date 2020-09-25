LinkedIn Tasarımı Baştan Aşağı Yenileniyor!

Dünya genelinde inanılmaz bir kullanıcı kitlesine sahip olan LinkedIn, tasarımının üzerinde bir kez daha değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Uzun bir aranın ardından tasarımında büyük çaplı bir değişiklik gerçekleştirecek olan LinkedIn tasarımı ile kullanıcılarının büyük bir kısmını şaşırtacak gibi görünüyor. Ağırlıklı olarak mavi tonunu kullanan platform renkler de dahil olmak üzere pek çok alanı yeniden ele alıyor. İşte detaylar!

Yeni LinkedIn Tasarımı Nasıl Olacak?

LinkedIn'in blog yazısında paylaşılan bilgilere göre sosyal paylaşım platformu köklü bir değişikliğe gidiyor. İş dünyasının vazgeçilmez platformlarından biri olarak bilinen LinkedIn, blogunda yayımladığı açıklamada, kullanıcı deneyimini daha da ön plana çıkaracak bazı değişikliklerin yapıldığını duyurdu. LinkedIn'in paylaştığı blog yazısında ayrıca tasarımda meydana gelecek değişimlerin büyük bir kısmı kullanıcıalrın beğenisine sunuldu.

Yayımlanan blog yazısına göre sosyal paylaşım platformu kullanıcılara daha sade bir görünüm sunmak ve sosyal paylaşım platformunu modernize etmek istiyor. Tasarım aşamasında kullanıcıları göz önünde bulunduran LinkedIn, kullanıcıları ile daha samimi bir platform olduğunu göstermek için kullanıcıların önüne yeşil ve mavi tonlarının ağırlıklı olarak kullanıldığı bir tasarımla çıkıyor.

Kullanıcı deneyimine öncelik veren sosyal paylaşım platformu, platformun kullanışlı bir hale gelmesini sağlamak için sezgisel arayüze daha çok ağırlık veriyor. LinkedIn, kullanım kolaylığının yanı sıra LinkedIn'in eski maviliğinin yoğunluğunu azaltarak logosunu kullanıcılara daha makul bir renk tonunda sunuyor. LinkedIn'in okunma zorluğunu gideren karanlık mod gibi birtakım yenilikleri de bulunuyor.