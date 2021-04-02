Mac Pro'nun Rende Tasarımı iPhone'a Geliyor: İşte Görüntüler

2019 Mac Pro tasarımı iPhone'a yansıtılacak. Geçtiğimiz dönemde Apple tarafından yenilikçi bir tasarım olarak duyurulan ve daha fazla hava akışına izin veren Mac Pro tasarımı, patentle birlikte iPhone'a geliyor olabilir. İşte Apple'ın benimsediği yeni iPhone tasarımı.

ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi, bugün Apple için yeni verilen patenti resmen yayınladı. Patently Apple tarafından ortaya çıkarılan patent, Mac Pro'nun peynir rendesi tasarımının yeni iPhone'a geleceğini gösteriyor.

2019 Mac Pro tasarımı iPhone'a yansıtılacak

Apple, 2019'da ‌Mac Pro‌ ve Pro Display XDR için oluşturulan yenilikçi kafes desenini tanıttı. Apple'ın bu tasarımı, dış yüzey için son derece sert bir yapı oluştururken aynı zamanda hava akışını en üst düzeye çıkarıyor.

Gelecekteki iPhone'lar daha güçlü işlemci ve GPU kullanmak üzere tasarlandığından dolayı hava akışı daha önemli bir hale geliyor. Patently Apple'a göre, Apple mühendisleri bu patentte çok zaman harcadı ve yeni 3D yapısal tasarımın gelecekteki bir iPhone Pro modelinde yer bulacağını iddia etti.

Patent, elektronik cihazlardaki son gelişmelerin yüksek düzeyde performans sağladığını, ancak mevcut birçok çözümünün cihaz tarafından üretilen ısıyı ortama etkin bir şekilde dağıtamadığını ve böylece performans seviyesinin düştüğünü açıklıyor. Apple ise 2019 yılında çıkardığı kafes modelinin bu soruna bir çözüm sunduğuna inanıyor, çünkü daha iyi soğutma için cihazın yüzey alanını artırıyor. Elektronik cihazın ürettiği ısı, yenilikçi tasarım kapsamında bileşenden daha etkili bir şekilde uzaklaştırabiliyor.

Yukarıda açıklandığı gibi bu gelişmiş ısı dağıtma modeli, elektronik cihazlar için önemli performans kazanımıyla sonuçlanabilir. Ayrıca şimdiye kadar mevcut üç boyutlu yapılarla elde edilemeyen bileşenlerin veya işletim seviyesi kullanımına izin verebilir. Kafes desenine sahip cihazlar, daha iyi performans için işlemcilerini daha yüksek sıcaklıklara çıkarabilir.

Dosyaya dahil edilen resimler, kafes modelinin minyatürleştirilmiş bir versiyonunun doğrudan ‌iPhone‌'un dış çerçevesine ve arkasına nasıl yerleştirebileceğini gösteriyor. iPhone sıcaklığını önemli ölçüde düşürmesinin yanı sıra aynı zamanda telefon tutuşunu da değiştirebilir.

Patent başvuruları, Apple'ın donanım planlarının sağlam bir kanıtı olarak ele alınamaz, ancak şirketin araştırma alanları hakkında ilginç fikirler sağlayabilir. En azından bu patent, Apple kafes modelinin gelecekte daha fazla cihaza geleceğini gösteriyor.