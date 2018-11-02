Mark Zuckerberg: Facebook’un En Büyük Rakibi iMessage

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, Apple'ın mobil mesajlaşma hizmeti iMessage’ı Facebook'un "şimdiye kadarki en büyük rakibi" olarak gösterdi.

Şirketin üçüncü çeyrek performansına değinen Zuckerberg, Facebook’un iPhone satışlarının yüksek olduğu ABD gibi önemli bölgelerde iMessage'a kaybettiğini kabul etti.

Sosyal medya devi, Q3 2018’de ABD, Kanada ve Avrupa’daki kullanıcı sayısında sıfır büyüme kaydederken, Avrupa'da ise hem günlük hem de aylık olarak 1 milyon kullanıcı kaybetmişti.

Zuckerberg, “En büyük rakibimiz açık ara iMessage” diyerek, Kuzey Amerika’da Apple’ın gerisinde kaldıklarını söyledi.

Facebook CEO’su, Messenger, WhatsApp ve iMessage gibi uygulamalar sayesinde kamuya açık içeriklerden özel mesajlaşmaya geçişle birlikte kullanıcıların iletişim kurma biçimlerinde önemli bir değişiklik yaşandığını belirtti.

Zuckerberg ayrıca Apple CEO'su Tim Cook'un insanların kişisel bilgilerini kar amaçlı bir iş modeli olarak kullanan şirketlere yönelik eleştirilerine de yanıt verdi.

İnsanların Facebook hizmetlerini, özellikle de WhatsApp’ı tercih etmelerinin nedenin, uygulamaların gizlilik tarafında verdiği güvence olduğunu söyleyen Zuckerberg, “WhatsApp tamamen uçtan uca şifreleme yöntemini kullanıyor ve kullanıcıların mesajlarını Çin dahil hiçbir yerde saklamıyor. Bu sayede mesajlar hükümetlerin veya kötü niyetli kişilerin eline geçmiyor” dedi.

Facebook CEO’sunun Çin’e atıfta bulunmasının nedeni büyük olasılıkla Apple'ın, Çinli kullanıcılarının iCloud verilerini Çin'de açtığı yerel bir veri merkezinde barındırması olsa gerek. Şirket ayrıca bu ülkedeki iCloud operasyonlarını Çinli şirket Cloud Big Data tarafından yürütüyor.

Apple CEO’su Tim Cook’un Zuckerberg'ün bu sözlerine bir cevap verip vermeyeceğini ise önümüzdeki günlerde göreceğiz.