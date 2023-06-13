Character AI ile gerçekçi yapay zeka kişilikleriyle sohbet edebilir ya da kendi kişisel asistanınızdan destek alabilirsiniz.

Raşit Bütüner - 36 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Character AI yapay zeka tabanlı bir arkadaşlık uygulaması olarak ön çıkıyor. İçerisinde milyonlarca farklı karaktere ulaşabileceğiniz bu yapay zeka uygulaması ile yeni dostluklar edinebilirsiniz. Reklamsız ve ücretsiz olan Character AI’ya Google Play üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.

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Character AI bünyesindeki tüm karakterler bizzat kullanıcılar tarafından oluşturulmuştur. Dolayısıyla onların hayal dünyalarının yansıması olan bu karakterler, ev ödevlerinden yeni bir dil öğrenmeye kadar oldukça geniş bir alanda sizlere yardımcı olabilir.

Character AI, hayal gücünüzün sınırlarını zorlayacak derecedeki çeşitliliğiyle sıradan kişilerin haricinde ünlülerle de konuşmanıza imkân tanıyor. Hayranı olduğunuz ünlüleri yakından tanıma fırsatını değerlendirebileceğiniz bu ortamda, onlara karşı iletişim becerilerinizi sınayabilirsiniz.

Character AI Özellikleri

Character AI Türkçe bir arayüze sahip olmasa da kendisine sorulan Türkçe soruları aynı şekilde cevaplayarak merakınızı gidermeye çalışır. Ayrıca farklı kültürlere sahip yapay zeka kişilikleriyle sohbet ederek yeni diller öğrenebilirsiniz.

Sosyal becerilerinizi geliştirmeye odaklanan Character AI kişiliklerinin söylemleri uydurma ifadelerden ibarettir. Yani, gerçek kişilerle sürdürdüğünüz spor, siyaset ya da diğer sohbet konularını Character AI ile konuşurken onun cevaplarını fazla ciddiye almamanız gerekiyor. Çünkü bu yapay zeka uygulaması, gündemde olan ya da eski dönemlere ait sohbet konularına hakimmiş gibi görünse de verdiği cevaplar ortalama bir düzeydedir. Bu nedenle Character AI’ı sosyal becerilerinizi zinde tutan ve size eğlenceli dakikalar vadeden bir yapay zeka uygulaması olarak görmeniz daha sağlıklı olacaktır.