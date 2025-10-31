Meizu Yeni Akıllı Gözlüğünü Tanıttı! Ray-Ban Meta'ya Rakip Olacak

Fiyat/performans odaklı akıllı telefonlarıyla tanınan Meizu kısa süre önce sürpriz bir ürünle sahneye çıktı. Şirket, "Meizu StarV Snap" adını verdiği akıllı gözlüklerini piyasaya sürerek giyilebilir yapay zeka alanındaki rekabete resmen katılmış oldu.

Hem şık ve kompakt tasarımı hem de güçlü teknik özellikleriyle öne çıkan bu yeni akıllı gözlük, Çin'deki rekabetçi fiyat etiketiyle Meta Ray-Ban Display akıllı gözlüklerin ciddi bir rakip olacak gibi görünüyor. İşte tüm detaylar!

Meizu StarV Snap Neler Sunuyor?

Yalnızca 39 gram ağırlığındaki yeni StarV Snap şık tasarımının yanı sıra titanyum alaşımlı menteşeleri sayesinde dayanıklı bir yapıya da sahip. Akıllı gözlük ayrıca yumuşak kıvrımlı uçları ve nefes alabilen kavisli çerçeve tasarımıyla konforlı bir deneyim sunuyor.

Qualcomm'un giyilebilir cihazlar için özel olarak tasarladığı Snapdragon AR1 işlemcisinden güç alan gözlük, sahip olduğu güçlü yongasını 2 GB RAM ve 32 GB depolama alanı eşleştiriyor. Bu gelişmiş donanım sayesinde pek çok yapay zeka özelliği doğrudan cihaz üzerinden çalıştırılabiliyor.

12 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı lens ile birlikte gelen StarV Snap 109 derece görüş açısı ve f/2.2 diyafram açıklığı sunuyor. Ayrıca 1080p çözünürlükte 40 dakika veya 720p çözünürlükte 60 dakika kesintisiz kayıt imkanı sunan cihaz manzara ve portre modlarını da destekliyor.

HDR, EIS sabitleme, gürültü azaltma, portre iyileştirme ve ufuk çizgisi düzeltme gibi görüntüleme teknolojilerini de bünyesinde barındıran yeni akıllı gözlük özellikle kullanıcılara sunduğu gelişmiş yapay zeka araçlarıyla rakiplerinden ayrılıyor.

Özel Yapay Zeka Asistanı: Kullanıcılar, sesli komutlarla veya cihazda yer alan özel AI düğmesi üzerinden Meizu tarafından geliştirilen yapay zeka asistanı ile sohbet edebiliyor.

Anlık Çeviri Desteği: Akıllı gözlük, telefon konuşmalarında ve sohbetlerde 12 farklı dilde gerçek zamanlı çeviriler yapabiliyor.

Nesne Tanıma Teknolojisi: Cihaz kullanıcıların karşılaştığı nesneleri otomatik olarak tanımlayabiliyor ve konuşmaları metne dönüştürebiliyor.

183 mAh bataryaya sahip olan yeni StarV Snap, 3 saate kadar müzik dinleme, 40 dakikaya kadar 1080p video kaydı veya 50 saate kadar bekleme süresi sunuyor. Type-C portlu bir şarj kılıfı ile birlikte gelen cihaz bu kılıf üzerinden 9 kez şarj edilebiliyor.

Bağlantı tarafında ise Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.3 standartlarını destekleyen Meizu StarV Snap Android 12 ve üzeri sistemlerle uyumlu bir şekilde çalışabiliyor.

Meizu StarV Snap'in Fiyatı Ne Kadar?

Amber Kahverengisi ve Gece Yarısı Siyahı olmak üzere iki renk seçeneği ile raflardaki yerini alan yeni akıllı gözlük ayrıca, kullanıcılara optik, fotokromik ve güneş gözlüğü dahil olmak üzere değiştirilebilir lens desteği sunuyor.

Şimdilik yalnızca Çin pazarında satışa sunulan StarV Snap yaklaşık 280 dolardan başlayan fiyatlarla alıcı buluyor. Cihazın küresel pazarda piyasaya sürülüp sürülmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

Peki siz Meizu'nun yeni akıllı gözlüğü hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni cihaz sahip olduğu özelliklerle en iyi VR gözlükleri arasında katılabilir mi? Yorumlarda buluşalım.