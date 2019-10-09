Metro Redux Switch için de Uyarlanıyor Olabilir

Her geçen gün daha fazla yayıncı ve geliştirici oyunlarını Switch konsoluna uyarlıyor. 4A Games stüdyosunun geliştirdiği Metro 2033 ve Metro: Last Light oyunlarının gelişmiş versiyonları da bunların yenileri olacakmış gibi görünüyor.

Portekiz menşeli perakendeci GamingReplay, listelemesinde Metro Redux paketinin Switch versiyonuna yer verdi. Her ne kadar sonradan kaldırılmış olsa da öncesinde ekran görüntüsü alınmış. Bu ekran görüntüsünde de bir takım detaylar yer alıyor. İlk göze çarpan ise çıkış tarihinin 1 Aralık 2019 olarak görünmesi. Belirlenen fiyat ise 44.99 € (287 TL).

Bunların haricinde başka bir detay bulunmuyor. Yani televizyona bağlıyken ve taşınabilir moddayken ayrı ayrı destekleyeceği çözünürlük ve kare sayısı gibi detaylardan bahsedilmiş değil ama eğer Deep Silver ve 4A Games gerçekten bu iki oyunu Nintendo konsoluna uyarlıyorlarsa, yakın zamanda resmi bir duyuru yapılacak demektir. O duyuruda da bütün detaylar ortaya çıkacaktır. Şimdilik bekleyecek ve yaşanacak olan gelişmeleri takip edeceğiz.

2014 yılında satışa sunulmuş Metro Redux paketindeki Metro 2033 oyununun hikayesi nükleer savaş sonrası hayatta kalanların metro tünellerinde yaşamaya mecbur kaldıkları Moskova şehri harabelerinde geçiyor. Artyom isimli bir karakterin rolünde olduğumuz oyunda, evimiz olarak gördüğümüz istasyonu tünellerde kol gezen insan düşmanlar ve yaratıklar gibi tehlikelerden korumak durumundayız. Metro: Last Light ise Metro 2033 için bir devam oyunu ve bir kez daha Artyom rolündeyiz.