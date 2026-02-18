Yeni Kedi Oyunu Steam'i Salladı! Geliştiricisine Servet Kazandırdı

Geçtiğimiz günlerde piyasaya sürülen Mewgenics, kısa sürede büyük ilgiyle karşılandı. Taktiksel rol yapma türünde bir roguelike yaşam simülasyonu sunan yapım, geliştiricisine resmen servet kazandırdı. Öyle ki oyunun kaç para kazandırdığı açıklandı. İşte ayrıntılar...

Mewgenics, 1 Milyon Satış Barajını Aştı

10 Şubat 2026'da çıkan Mewgenics, Steam'in hem küresel hem de Türkiye'de en çok satanlar listelerine girmeyi başardı. Buna göre oyuncular tarafından oldukça sevildiğini söyleyebiliriz. Oyunun geliştirici ekibinden Tyler Glaiel tarafından yapılan açıklamaya göreyse yapım, şimdiden 1 milyondan fazla kopya satışı geçti.

Şu an için yalnızca Steam'de satılan ve 14,99 dolar fiyat etiketine sahip Mewgenics, şimdiye dek 25 milyon dolar brüt gelir sağladı. Dijital oyun mağazalarının komisyonu ve gelir vergilerini de göz önünde bulundurduğumuzda net gelirin 15-16 milyon dolar civarında olabileceğine dair bir tahminde bulunabiliriz. Bu sayede 2026'nın en yüksek para kazandıran ikinci oyunu unvanını kazandı.

Mewgenics, ilk gününde eş zamanlı oyuncu sayısıyla Overwatch, Battlefield 6 ve Call of Duty: Black Ops 7 gibi büyük yapımları bile geride bırakmıştı. Diğer dijital oyun mağazalarında da satışa sunulduktan sonra yeni rekorlar kırması ve daha yüksek gelir sağlaması bekleniyor. Bu arada geliştirici, Mewgenics'in yakında konsollara da geleceğini ve DLC'lerin de yolda olduğunu açıkladı.

Mewgenics Konusu

Mewgenics, binlerce genetiği kullanarak kendi mutant kedi ordunuzu kurup yönettiğiniz, karanlık mizahla harmanlanmış sıra tabanlı bir oyun. Amacınız sürekli yeni nesiller üretmek ve bu kedileri savaşta hayatta tutmaya çalışmak. Ayrıca gen havuzunu genişletmek de temel amaçlardan biri.

Mewgenics Minimum Sistem Gereksinimleri

Bileşen Minimum Gereksinim İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit İşlemci: 4 çekirdekli, 2014 ve sonrası Ekran Kartı: 2 GB VRAM, OpenGL 4.4 veya daha iyisi RAM: 8 GB Depolama: 6 GB kullanılabilir alan

