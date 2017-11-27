Microsoft Edge, Cinsel İçerikli Sitelerle İlgili Kayıtları Otomatik Silecek

Biliyoruz ki hiç kimse cinsel içerikli videolar izlemiyor ancak aramızda bir iki kişi varsa diye Microsoft Edge yeni bir özellik geliştirdi. Yakın zaman sonra Edge üzerinde kullanılmaya başlanacak yeni özellikle birlikte, cinsel içerikli videolar izlendikten sonra, tarayıcı bütün bu verileri otomatik olarak gizleyecek.

Bir süredir üzerinde uğraşıldığı görülebilen yeni Microsoft Edge özelliği sayesinde, belirli internet sitelerinin kayıtlarının otomatik olarak silinebileceği açıklandı. Verilerin hangi bilgisayardan kaldırılmasını istediğinizi dahi seçebildiğiniz Edge özelliğinin, istenilen her internet sitesi için kullanılabileceği de söylenenler arasında yerini aldı.

Yakın zaman önce “Automation of browsing mode switching (Tarayıcı modu değiştirme otomasyonu)” ismiyle yeni bir patent alan Microsoft, patent açıklamasında sistemin nasıl çalıştığına dair açıklamalar da yaptı. Yeni otomasyon sayesinde kullanıcıların seçtikleri internet sitelerine girilmesi durumunda, Microsoft Edge’in otomatik olarak gizli moda geçeceği ve verileri kaydetmeyeceği belirtildi.

Patent içerisinde yer alan ilk açıklama şöyle oldu: “Bazı web siteleri, bir kullanıcının kullanıcı kimliğiyle veya cihazlarıyla ilişkilendirilmesini istemeyebileceği içerikler barındırabilir. Dolayısıyla, birçok web tarayıcısı, bir kullanıcının bir web sitesini görüntülemesine, kullanıcının web sitesini ziyaret ettiğini belirtmek için kullanılabilecek olan verileri en düşük duruma getirmesine olanak tanıyan bir "özel mod" içerir. Bununla birlikte, tipik özel mod uygulamaları bir kullanıcının, bir cihazdan temizlenmesini isteyeceği bir web sitesini ziyaret etmeden önce, bir tarayıcıda özel modu başlatmasını gerektirir.” Kendi otomasyonlarıyla işin değişeceğini de kaydeden Microsoft, “Burada tarif edilen tarama modu değiştirme otomasyonuyla birlikte tarayıcı, normal mod ile özel mod arasında otomatik olarak geçiş yapabilecektir.” dedi.

Kısaca, Windows 10 Redstone 4 güncellemesinin ardından Microsoft Edge’e eklenmesi beklenen bu özellikle birlikte istediğiniz herhangi bir internet sitesinin tarayıcı tarafından kayıt altına alınmamasını sağlayabileceksiniz. Hangi sitelerin daha çok kayıt dışı kalacağıysa hepimizin malumu.