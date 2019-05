Microsoft Mayıs Ayını Yeni Xbox Game Pass Oyunlarıyla Kapatacak

Xbox One platformunun cezbedici Game Pass servisinin kütüphanesi her ay yapılan yeni duyurular ile genişlemeye devam ediyor. Hatırlayacağınız üzere bu ayın başlarında yapılan duyuru ile aralarında Wolfenstein II: The New Colossus, Black Desert ve The Surge gibi kaliteli yapımların bulunduğu yedi kadar oyun ücretli abonelik servisindeki oyunların arasına katılmıştı. Microsoft, Mayıs ayını kapatmaya hazırlanırken güzel bir sürpriz yaptı ve bu ayın son ve Haziran ayının da ilk Xbox Game Pass oyunlarını duyurdu.

Amerikan menşeli yazılım devinin yaptığı duyuruya göre bugün Metal Gear Survive ve The Banner Saga ve devamında Void Bastards, Dead by Daylight, Outer Wilds, Superhot, Full Metal Furies ve Banner Saga 2 servisin kütüphanesine eklenecek olan yeni oyunlar olacaklar.

Metal Gear Survive (23 Mayıs 2019)

Hideo Kojima ile Konami arasında yaşanan husumet sonrasında geliştirilen ilk Metal Gear oyunu Metal Gear Survive olmuştu. PlayStation 4, PC ve Xbox One için satışa sunulmuş olan oyun, Metal Gear Solid V: Ground Zeroes ve Metal Gear Solid V: The Phantom Pain arasındaki alternatif bir zamanda geçiyor ve yan senaryoya sahip. Metal Gear Solid V: Ground Zeroes oyununun finalinde açılan solucan deliği, ana üssümüz Mother Base ve Militaires Sans Frontières askerlerini de içine çekiyordu. Tam da bu noktada başlayacak olan Metal Gear Survive oyununda normal zamana dönebilmenin yollarını ararken, bir yandan da hayatta kalma mücadelesi veriyoruz.

The Banner Saga (23 Mayıs 2019)

Stoic Studio tarafından geliştirilmiş olan The Banner Saga, Versus Evil tarafından yayınlanıyor. Öncelikle PC ve mobil cihazlar için satışa sunulmuş olan oyun, sonradan PlayStation 4, Xbox One ve Switch kullanıcılarıyla da buluşmuştu. İskandinav mitolojisinden esinlenilen hayali bir dünyada geçmekte olan The Banner Saga, insanlara düşman olan Dredge ırkıyla mücadele etmekte olan bir topluluğun hikayesini anlatıyor. Biz ise bu topluluktan hikayeleri sonradan bir şekilde bir noktada buluşacak olan iki karakteri yönetiyoruz.

Void Bastards (29 Mayıs 2019)

BioShock ve System Shock 2 oyunlarından esinlenilerek geliştirilmiş olan Void Bastards, stratejiye dayalı bir birinci bakış açısı aksiyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Tercihinize göre bir karakteri seçeceğiniz oyunda, silah üretimi yaparak ve yiyecek bulmaya çalışarak galakside kol gezen tehlikelere karşı hayatta kalmaya çalışacaksınız. Beraberinizde bir grup olduğu için, eğer bir şekilde ölürseniz başka bir karakterin kontrolüne geçebileceksiniz. Senaryo boyunca yapacağınız tercihler ise ekibinizin hayatta kalıp kalamayacağını belirleyecek.

Dead by Daylight (30 Mayıs 2019)

Behaviour Interactive tarafından öncelikle PC, PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulmuş, bu yıl da Switch için satışa sunulacak olan Dead by Daylight, asimetrik bir çoklu-oyuncu korku oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Dört kişinin kurban tarafında yer almasına karşılık bir kişi de katil rolüne bürünecek. Amaç ise gayet basit: Katile yakalanmadan ve Entity isimli şeytana kurban edilmeden kaçmayı başarmak. Survivors tarafında seçilebilir on yedi karaktere karşılık olarak Killer tarafında da bu seçeneğin on beş olduğunu söylemeden geçmeyelim.

Outer Wilds (30 Mayıs 2019)

Outer Wilds oldukça ilginç bir oyun diyebiliriz. Açık dünya araştırmaya dayalı bağımsız bir aksiyon-macera türünde olan Outer Wilds oyununda, kendimizi bir gezegende buluyoruz. İşin kötü yanı ise güneşin patlamasına sadece yirmi dakika var. Senaryo boyunca bu yirmi dakikalık süreç sürekli tekrarlanıyor ama her yeni başlangıçta meydana gelecek olanı değiştirebilecek detaylar öğrenmeye başlıyoruz. Outer Wilds Mobius Digital tarafından PC, Mac OS X ve Xbox One için geliştirilmişti ve Annapurna Interactive tarafından yayınlanıyor.

Superhot (6 Haziran 2019)

Bağımsız birinci kişi bakış açısı oyunu olan Superhot, Superhot Team tarafından hem geliştirildi hem de yayınlanıyor. İlk olarak 7 Day FPS Challenge adıyla ortaya çıkan yapım, daha sonradan tarayıcı tabanlı bir demoya dönüştürülmüştü. Ne var ki, bu demonun dünya genelinde büyük bir ilgi ile karşılanması da halihazırda bildiğimiz Superhot oyununa giden yolu açmıştı. Geleneksel birinci kişi bakış açısı türünün oynanış mekaniklerini barındıran Superhot, çeşitli silahları kullanarak düşman hedeflerini indirmeye çalıştığımız bir oynanışa sahip. Minimalist bir görselliği olan oyunda düşmanlar kırmızı ve silahlar da siyah renk görünüyor. Ortam ise beyaz ve gri renklerden oluşuyor.

Full Metal Furies (6 Haziran 2019)

Rogue Legacy oyununun geliştiricisi olan Cellar Door Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan Full Metal Furies, her ne kadar tek başınıza oynayabiliyor olsanız da aslında takım tabanlı bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Herkesin büyük önem arz ettiği oyunda benzersiz bir dövüş sistemi var. Arkadaşlarınızla işbirliği yapıp da düşmanları bertaraf ederek savaş yüzünden harap olmuş bir dünyayı yok olmaktan kurtarmak durumunda olacaksınız.

The Banner Saga 2 (6 Haziran 2019)

The Banner Saga oyununun devamı olan The Banner Saga 2, yine Stoic Studios tarafından geliştirildi ve yine Versus Evil tarafından yayınlanıyor. İlk oyunun sıra tabanlı dövüş sisteminin kullanıldığı devam oyununda, yeni birimler, yeni yetenekler, yeni düşmanlar ve yeni hedefler olacak. The Horseborn isimli yeni bir ırkın da senaryoya dahil olduğu The Banner Saga 2 oyununda, orijinal oyundaki birçok karakter oynanabilir olarak geri dönüyor ve yine orijinal oyunda verdiğiniz birçok kararın da devam oyununa doğrudan bir etkisi oluyor.