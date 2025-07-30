PlayStation Kendi Krallığında Domine Edildi! Rakibi Zirvede

PlayStation, kendi platformunda en büyük rakibine karşı geride kaldı. PlayStation platformunda satılan 10 oyunun yarısının altında Microsoft'un imzası var.

Ecem Köksal
Ecem Köksal -

Microsoft, Forza Horizon 5'i PlayStation platformunda görücüye çıkardığından bu yana rakibinin bölgesinde büyük bir başarı elde etmişti. 2025'in ikinci çeyrek satış verileri, bu başarının sadece açık dünya yarış oyununa ait olmadığını ortaya koydu. Oyun sektöründe daha önce görmediğimiz bir tablo olarak; PlayStation kullanıcılarının en çok tercih ettiği 10 oyunun 6'sı Microsoft'a ait...

Elden Ring Nightreign'in Büyük Güncellemesi Doğa Olayına Takıldı
OYUN

Elden Ring Nightreign'in Büyük Güncellemesi Doğa Olayına Takıldı

FromSoftware, Elden Ring: Nightreign için planlanan son büyük güncellemeyi doğal afet nedeniyle erteleme kararı aldı. Peki yeni güncelleme tarihi ne zaman?

PlayStation Satış Listesinde En Çok Satılan 10 Oyun

ABD'de PlayStation platformlarında en çok satan 10 oyun açıklandı. Microsoft, listeye soktuğu 6 oyunla portföyünü ortaya koymuş. Listede Forza Horizon 5 başı çekerken; bu senenin büyük ses getiren oyunlarından biri olan Indiana Jones and the Great Circle ve yılların efsanesi Minecraft'ın boy gösterdiği de gözlerden kaçmadı. İşte PlayStation platformunda en çok satan 10 oyun:

 

2641 TL'lik Dev İndirim: Ucuz Need for Speed Unbound Fırsatı!
OYUN

2641 TL'lik Dev İndirim: Ucuz Need for Speed Unbound Fırsatı!

Popüler yarış oyunu Need for Speed Unbound yüzde 93 oranında indirime girdi. İşte ucuza oyun satın alma fırsatı sunan kampanyaya dair detaylar!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

YENİ HABERLER