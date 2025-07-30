PlayStation Kendi Krallığında Domine Edildi! Rakibi Zirvede
PlayStation, kendi platformunda en büyük rakibine karşı geride kaldı. PlayStation platformunda satılan 10 oyunun yarısının altında Microsoft'un imzası var.
Microsoft, Forza Horizon 5'i PlayStation platformunda görücüye çıkardığından bu yana rakibinin bölgesinde büyük bir başarı elde etmişti. 2025'in ikinci çeyrek satış verileri, bu başarının sadece açık dünya yarış oyununa ait olmadığını ortaya koydu. Oyun sektöründe daha önce görmediğimiz bir tablo olarak; PlayStation kullanıcılarının en çok tercih ettiği 10 oyunun 6'sı Microsoft'a ait...
Elden Ring Nightreign'in Büyük Güncellemesi Doğa Olayına Takıldı
FromSoftware, Elden Ring: Nightreign için planlanan son büyük güncellemeyi doğal afet nedeniyle erteleme kararı aldı. Peki yeni güncelleme tarihi ne zaman?
PlayStation Satış Listesinde En Çok Satılan 10 Oyun
ABD'de PlayStation platformlarında en çok satan 10 oyun açıklandı. Microsoft, listeye soktuğu 6 oyunla portföyünü ortaya koymuş. Listede Forza Horizon 5 başı çekerken; bu senenin büyük ses getiren oyunlarından biri olan Indiana Jones and the Great Circle ve yılların efsanesi Minecraft'ın boy gösterdiği de gözlerden kaçmadı. İşte PlayStation platformunda en çok satan 10 oyun:
- Forza Horizon 5 – Microsoft
- The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered – Microsoft
- MLB: The Show 25 – Sony
- Call of Duty: Black Ops 6 – Microsoft
- DOOM: The Dark Ages – Microsoft
- Indiana Jones and the Great Circle – Microsoft
- Minecraft – Microsoft
- Assassin’s Creed: Shadows – Ubisoft
- Grand Theft Auto V – Rockstar
- WWE 2K25 – Take-Two