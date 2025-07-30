PlayStation Kendi Krallığında Domine Edildi! Rakibi Zirvede

Microsoft, Forza Horizon 5'i PlayStation platformunda görücüye çıkardığından bu yana rakibinin bölgesinde büyük bir başarı elde etmişti. 2025'in ikinci çeyrek satış verileri, bu başarının sadece açık dünya yarış oyununa ait olmadığını ortaya koydu. Oyun sektöründe daha önce görmediğimiz bir tablo olarak; PlayStation kullanıcılarının en çok tercih ettiği 10 oyunun 6'sı Microsoft'a ait...

PlayStation Satış Listesinde En Çok Satılan 10 Oyun

ABD'de PlayStation platformlarında en çok satan 10 oyun açıklandı. Microsoft, listeye soktuğu 6 oyunla portföyünü ortaya koymuş. Listede Forza Horizon 5 başı çekerken; bu senenin büyük ses getiren oyunlarından biri olan Indiana Jones and the Great Circle ve yılların efsanesi Minecraft'ın boy gösterdiği de gözlerden kaçmadı. İşte PlayStation platformunda en çok satan 10 oyun: