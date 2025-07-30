2641 TL'lik Dev İndirim: Ucuz Need for Speed Unbound Fırsatı!
Popüler yarış oyunu Need for Speed Unbound yüzde 93 oranında indirime girdi. İşte ucuza oyun satın alma fırsatı sunan kampanyaya dair detaylar!
Need for Speed serisindeki oyunları oynamayı seven oyuncular için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuldu. Criterion Games tarafından geliştirilen Need for Speed Unbound'u şu anda çok ucuza satın alabilmeniz mümkün.
Need for Speed Unbound'un Fiyatı Düştü
Steam'de kısa süre önce kısa süre önce Yarış Festivali başladı. Bu kampanya ile beraber çok sayıda oyunun fiyatı önemli ölçüde düştü. Bunlar arasında Need for Speed Unbound da bulunuyor. Popüler oyun kampanya kapsamında yüzde 93 oranında indirime girdi.
Yarış oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden oyunun standart sürümü 69,99 dolardan (2.839 TL) 4,89 dolara (198 TL) düştü. Palace sürümü ise 79,99 dolar (3.244 TL) yerine 11,99 dolara (486 TL) satılmaya başlandı.
Steam'deki kampanya 11 Ağustos tarihinde sona erecek. Belirtilen tarihe kadar indirimli fiyattan yararlanabilirsiniz. Çizgi roman tarzı grafikleri ve efektlere sahip olan yarış oyununda modifiye sistemi bulunuyor. Bu sayede araçlar özelleştirilebiliyor.
Lakeshore isimli kurgusal şehirde geçen oyunda gece ve gündüz döngüsü mevcut. Basit sürüş sistemi, oyuncuların eğlenceli vakit geçirmesine yardım ediyor. Oyunda ayrıca polis kovalamacaları da yer alıyor.
Need for Speed Unbound Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: AMD Ryzen 5 2600 / Intel Core i5-8600
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: RX 570 / GTX 1050 Ti
- DirectX: Sürüm 12
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
Need for Speed Unbound'un yüklenebilmesi için en az 50 GB kullanılabilir alan gerekiyor. Depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı ile kapsamlı temizlik yapabilir ve böylece kullanılabilir alanı kolayca artırabilirsiniz.
Need for Speed Unbound Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: AMD Ryzen 5 3600 / Intel Core i7-8700
- RAM: 16 GB
- Ekran Kartı: Radeon RX5700 (8 GB) / GeForce RTX 2070 (8 GB)
- DirectX: Sürüm 12
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı