Mike Laidlaw, Ubisoft Quebec Stüdyosundan Ayrıldığını Duyurdu

Oyun dünyasından ayrılık haberleri gelmeye devam ediyor. Eski Dragon Age Yaratıcı Yönetmeni Mike Laidlaw, Ubisoft Quebec ile yollarını ayırdı.

Mike Laidlaw oyun dünyasına oldukça farklı bir şekilde giriş yapmıştı. Öyle ki, 2000 yılında The Adrenaline Vault sitesinde video oyun inceleme yazarı olarak başlamıştı. Daha sonrasında ise, 2003 yılında BioWare stüdyosuna geçiş yapmıştı. 2017 yılına kadar BioWare ve Electronic Arts cephesinde kalan Laidlaw, 2018 yılının Kasım ayında Ubisoft Quebec stüdyosunun bünyesine geçiş yapmıştı. Bu zamana kadar da Yaratıcı Yönetmen pozisyonunda bulunmuştu.

Twitter hesabı üzerinden dün bir paylaşım yapan Mike Laidlaw, Fransız yayıncı ile yollarını ayırdığını duyurdu. Ayrılık paylaşımında "Bugün, Ubisoft'taki son günüm." yorumunda bulundu ve devam etti: "Ubisoft Quebec'teki yetenekli ve samimi dostlara kocaman teşekkürler."

Quick update from me!



Today (Jan 31st) is my last day with Ubisoft. Huge thanks to the talented and welcoming folks at Ubisoft Quebec City for my time there.



Now to take stock and figure out what’s next!