Mortal Kombat 11 ile İlgili Yeni Detaylar Paylaşıldı

Mortal Kombat serisinin yeni oyunu Mortal Kombat 11, QA Tester'larından bir kullanıcının 4chan sitesi üzerinde yaptığı paylaşımın ardından, The Game Awards 2018 şovu sırasında Ed Boon tarafından duyurulmuştu. Uzun zamandan sonra yeni bir Mortal Kombat oyununun duyurulması, bizleri tabii ki fazlasıyla heyecanlandırmıştı. Etkileyici bir duyuru fragmanının sonrasında, tüm detayların 17 Ocak 2019 tarihinde Twitch üzerinden yapılacak olan etkinlikle paylaşılacağı söylenmişti. Beklenen zaman geldi ve çattı. Warner Bros. Entertainment ve NetherRealm Studios Mortal Kombat 11 için yepyeni detaylar paylaştılar.

İlk olarak oynanış fragmanı ile başlayalım...

Fragman sırasında Raiden ve Scorpion ikilisine ek olarak, Jax, Kung Lao, Liu Kang, Baraka, Sub-Zero, Shinook, Sonya ve 2011 yılında çıkmış olan Mortal Kombat oyununa indirilebilir içerikle katılmış olan Skarlet de dahil serinin deneyimli karakterlerini birbirlerine meydan okurlarken görebiliyoruz. Halihazırda ise Scorpion, Baraka, Sonya Blade, Skarlet, Geras, Raiden, Sub-Zero ve ön-sipariş hediyesi olacak Shao Kahn karakterinin oynanabilir olacağı onaylandı ama toplamda yirmi beş karakter slotu olduğu için ilerleyen zamanlarda bu slotları dolduracak olan duyuru veya duyurular ile karşılaşacağımızdan eminiz.

Sizin de dikkatinizi çektiği üzere fragman sırasında, daha önceden görmediğimiz bir karakter var: Geras. Kendisi Mortal Kombat serisine bu oyun ile katılacak olan bir karakter ve The Game Awards 2018 şovunda gösterilen fragmanın sonundaki Kronika karakterinin sadık hizmetkarlarından bir tanesi. Görünen o ki zamanı lehine kullanmak gibi bir yeteneği var. Etkinliğin sonunda ayrıca gösterilmiş olan duyuru fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

Mortal Kombat 11 oyununun hikayesi, Mortal Kombat X oyununun bıraktığı yerden devam edecek. Etkinlik sırasında NetherRealm Studios tarafında devam oyununun açılış sinematiği gösterildi ama bunu oyun sırasında görmek isteyebilecek takipçilerimizin olduğunu hesaba katarak, herhangi bir detay vermeksizin aşağıya bırakalım. Tercihen izleyebilir veya aşağıdaki videoyu yok sayarak haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Ed Boon tarafından verilen detaylara bakılırsa, Mortal Kombat 11 oyununun hikayesinde zamanda bükülmeler yaşanacak. Bunun sonucu olarak da karakterler kendilerinin genç halleriyle karşılaşabilecekler. Zamanda yaşanacak olan bükülmenin kaynağı ise Kronika olacak. Kendisi bildiğiniz gibi Mortal Kombat tarihindeki ilk kadın bölüm sonu düşmanıydı. Aynı zamanda Keeper of Time (Zamanın Koruyucusu) ve varoluşun yaratıcısı da olan Kronika, evrene bir düzen getirmek için de ne gerekiyorsa yapacak durumda.

NetherRealm Studios, etkinlik sırasında karakterlerimizi özelleştirebileceğimizi onayladı. Bu bilgi aslında yeni bir bilgi değil. Bunu The Game Awards 2018 şovu sırasındaki duyuru ile öğrenmiştik ama bu gecenin etkinliğinde birazcık daha detay verildi. Öyle ki, değişik karakter varyasyonları arasında geçiş yapabilmeye ek olarak, kıyafet değişimi, girişler, zafer sinematikleri, özel yetenekler, teçhizatlar, karakter tepkileri ve Brutality hareketleri olarak birçok özelleştirme yapabileceğiz. Ayrıca her bir karakter için Fatal Blow saldırıları olacak. Fatality hareketlerine benzer olacak bu hareketler sayesinde her bir karakter özel ve çok güçlü saldırılar yapabilecekler.

Hazır konu Fatality hareketlerine gelmişken, NetherRealm Studios canlı yayın etkinliği sırasında, Mortal Kombat 11 oyunun yapabileceğimiz bu özel bitiriş hareketleri ile ilgili oldukça güzel bir fragman yayınladı. Kullanılan yeni grafik motoru sayesinde artık Fatality'ler, hiç olmadıkları kadar kanlı olacaklar. Zaten bu zamana kadar gördüklerimiz yetmiyordu, değil mi? Eğer dilerseniz, hazırlanmış olan özel fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

Gelelim Mortal Kombat 11 oyununun özel sürümlerine. Halihazırdaki çoğu oyunun olduğu gibi Mortal Kombat 11 oyununun da özel sürümleri olacak. Bu özel sürümler, Premium Edition ve Kollector's Edition olmak üzere iki çeşit olarak karşımıza çıkacaklar. Premium Edition, standart sürümden farklı olarak Kombat Packs ile gelecek. Bu paketler, ek karakterlere erken erişim sağlamanın yanı sıra değişik kostümler ve çok daha fazla Mortal Kombat içerikleri sunuyordu. Şimdilik Mortal Kombat 11 versiyonları hakkında herhangi bir detay verilmiş değil ama ilerleyen zamanlarda yapılacak olan açıklamalar ile merak edilen detaylar paylaşılacaktır. Kollector's Edition ise metal kutulu sürüme ek olarak Scorpion maskesi ile gelecek. Tabii ki bu sürüm, her koleksiyoner sürümünde olduğu gibi özel bir şekilde paketlenecek.

Eğer Mortal Kombat 11 oyununun herhangi bir sürümünü ön-sipariş ile satın alırsanız, ekstradan Shao Khan karakterini açmanın yanı sıra kapalı beta testine de erişim hakkınız olacak. Şimdilik bu test ile ilgili herhangi bir içerik detayı paylaşılmış değil ama 28 Mart 2019 tarihinde başlayacağı onaylandı.

Son olarak, sizlerle ilginç bir detay daha paylaşacağız. Bu detay aslında daha önceden bir söylenti olarak ortaya çıkmıştı ve NetherRealm Studios da yaptığı açıklama ile Sonya Blade karakterinin Ronda Rousey tarafından seslendirileceğini duyurdu. Hatta ve hatta bununla ilgili güzel bir de video yayınlandı. Bu video sırasında, ayrıca Mortal Kombat 11 ile ilgili değişik oynanış sahneleri de görülebiliyor.

İyi seyirler!