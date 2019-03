Mortal Kombat 11'in Kapalı Beta Testi Tarihleri Duyuruldu

The Game Awards 2018 şovunda sürpriz bir şekilde duyurulan Mortal Kombat 11 için bu ay kapalı bir beta testi gerçekleşecekti. Ne var ki şu zamana kadar herhangi bir tarih duyurusu yapılmamıştı. Beklenen duyuru ise bugün Warner Bros. Interactive Entertainment ve NetherRealm Studios tarafından yapıldı. Mortal Kombat 11 kapalı beta testi, 27 Mart 2019 tarihinde başlıyor.

Uzun zamandır yeni bir Mortal Kombat oyununa hasrettik ama önümüzdeki ay itibarıyla bu hasret en nihayetinde sona erecek ve sevenler birbirlerine kavuşacaklar. Kavuşma tabii ki epey kanlı olacak ama olsun. Neticede Mortal Kombat 11 gibi bir oyundan bahsediyoruz. Aksi mümkün değil. PlayStation 4, PC ve Xbox One için geliştirilmekte olan oyun, 23 Nisan 2019 tarihinde satışa sunulacak ama eğer paraya kıyıp da PlayStation 4 veya Xbox One için ön-sipariş ile almışsanız, sizin için kavuşma biraz daha erken gerçekleşecek. Warner Bros. Interactive Entertainment ve NetherRealm Studios, ön-sipariş ile satın alanların katılımda bulunabilecekleri kapalı beta testinin başlangıç ve bitiş tarihlerini duyurdu.

On 28th March, you’re next when the #MK11 Closed Beta begins!

Gain access to the Closed Beta by pre-ordering MK11 and check below to see when it runs in your region.https://t.co/pmtQbuCsej pic.twitter.com/ghWM3JdF4Y