Motorola'dan Yeni Telefon Geliyor! 120Hz OLED Ekran ve Dahası

Motorola'nın yeni telefonu Edge 70 Pro+'a dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda telefon bir sertifika platformunda görüldü. Bu sertifika, telefonun yakında tanıtılacağını gösteriyor. Cihaz ayrıca yüksek yenileme hızı ve yüksek parlaklık dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak.

Motorola Edge 70 Pro+'ın TDRA Sertifikası Ne İşe Yarıyor?

Motorola Edge 70 Pro+, XT2607-1 model numarası ile birlikte TDRA sertifikası alarak önemli bir aşamayı daha geride bıraktı. Bu sertifika, akıllı telefonun güvenlik ve kalite standartlarına uygun olduğunu gösteriyor. TDRA sertifikasının ayrıca söz konusu telefonun yakında tanıtılacağı anlamına geldiğini belritelim.

Motorola Edge 70 Pro+'ın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,7 inç civarı

6,7 inç civarı Ekran Teknolojisi: pOLED

pOLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 4500 nit civarı

4500 nit civarı İşlemci: Sekiz çekirdeğe sahip güçlü işlemci

Motorola Edge 70 Pro+'ın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Edge 70 Pro+'ın ekranı 6,7 inç civarında bir büyüklüğe sahip olacak. Cihaz pOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan Motorola Edge 60 Pro'da 6,7 inç ekran boyutu, 1220 x 2712 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 4500 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti.

Ege 60 Pro'nun ekran parlaklığı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 4500 nit civarı bir parlaklık görebiliriz. Yüksek parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Bu arada pOLED ekranın birden fazla avantajı olduğunu belirtelim. Örneğin siyahları derin siyah olarak veriyor. Böylece film izlerken karanlık sahnelerde grileşme problemiyle karşılaşılmıyor. Bu ekran ayrıca çok canlı renkler sunuyor.

Motorola Edge 70 Pro+'ın İşlemcisi Nasıl Olacak?

Motorola'nın yeni telefonunda sekiz çekirdeğe sahip güçlü bir işlemci bulunacak. İşlemcinin adı henüz belli değil ancak Edge 60 Pro'da Dimensity 8350 Extreme tercih edilmişti. Fikir vermesi açısında Dimensity 8350 Extreme, Carx Street ve Genshin Impact'i ortalama 59 FPS'te, PUBG Mobile'ı ortalama 59 FPS'te, Call of Duty Mobile'ı ise ortalama 89 FPS'te çalıştırıyor.

MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 8350 Extreme'in oyun testleri göz önünde bulundurulduğunda Motorola'nın yeni telefonu da söz konusu mobil oyunları yüksek FPS değerleriyle çalıştıracaktır. Yani mobil oyunlarda kasma, donma veya takılma gibi bir sorun yaşanmayacaktır.

Motorola Edge 70 Pro+ Ne Zaman Tanıtılacak?

Motorola Edge 70 Pro+'ın nisan veya mayıs ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Yüksek yenileme hızı ve 16 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Edge 60 Pro, 2025 yılının nisan ayında tanıtılmıştı.

Motorola Edge 70 Pro+ Türkiye'de Satılacak mı?

Motorola Edge 70 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Razr 60 ve Edge 70 satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Edge 70 Pro'nun da Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

Motorola Edge 70 Pro+'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Motorola Edge 70 Pro+'ın 540 dolar civarında bir fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Bu, güncel kur ile birlikte 24 bin 140 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 49 bin TL civarında olabilir. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda Motorola Edge 70 Pro+'ın oldukça iddialı bir model olacağını düşünüyorum. pOLED ekran sayesinde film izlemek ve oyun oynamak çok keyifli olacak. Bunun sebebi ise karanlık sahnelerde grileşme sorununun olmaması ve bu ekranın çok canlı renklere sahip olması.

Yüksek parlaklığın da öenmli bir avantaj olduğunu belirteyim. Bu sayede dışarıda telefonu kullanmak için ek bir çaba sarf etmeye gerek kalmayacak. Ekran güneş ışığı altında bile rahatça görülebilecek. Bu arada telefonun hem günlük kullanım hem de mobil oyunlar için fazlasıyla yeterli bir performans sunacağını söyleyebilirim.