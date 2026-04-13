OPPO'dan 16 GB RAM'li Tablet Geliyor! 144Hz OLED Ekrana Sahip

OPPO, Pad Mini isimli yeni bir tablet tanıtmaya hazırlanıyor. Şirket tarafından yapılan duyuru ile birlikte Pad Mini'nin tanıtım tarihi belli oldu. Yüksek yenileme hızı ve dev batarya dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak tablet, çok yakında tanıtılacak. Cihazda ayrıca Qualcomm'un çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunacak.

OPPO Pad Mini Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO Pad Mini, 21 Nisan 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla beraber tabletin tüm özellikleri, fiyat etiketi ve renk seçenekleri belli olacak. Güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Pad 5, geçtiğimiz yılın ekim ayında tanıtılmıştı.

OPPO Pad Mini Türkiye'de Satılacak mı?

OPPO Pad Mini 'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Find X9 Pro ve Reno 15 dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor ancak Pad 5 ve Pad 4 Pro satışa sunulmamıştı. Dolayısıyla Pad Mini'n in Türkiye'de satışa sunulma ihtimali oldukça düşük.

OPPO Pad Mini'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO Pad SE için 899 yuan (5.884 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Pad Mini'nin Pad SE'den daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni tablet, 1300 yuan (8.509 TL) civarında bir fiyat ile satışa sunulabilir. Tablet Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 10 bin TL civarı olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu sebepten dolayı tabletin farklı fiyat etiketiyle satılabileceğini belirtelim.

OPPO Pad Mini'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran boyutu : 8.8 inç

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

Ekran Teknolojisi: OLED

İşlemci : Snapdragon 8 Gen 5

RAM seçenekleri : 8 GB / 12 GB / 16 GB

Depolama seçenekleri : 256 GB / 512 GB

Batarya: 8.000 mAh

Hızlı Şarj : 67W

Ön kamera: 8 MP

Arka kamera : 13 MP

Ağırlık: 279 gram

Kalınlık: 5,39 mm

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı ColorOS 16

OPPO Pad Mini'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Pad Mini, OLED ekran üzerinde 144Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileem hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Menüler arasında gezerken veya web sayfalarında kaydırma yaparken bile bu fark belirgin şekilde hissediliyor. OLED ise siyahları derin siyah olarak gösteriyor. Yani karanlık sahnelerde grileşme sorunu olmuyor. Ayrıca bu ekranın çok canlı renklere sahip olduğunu belirtelim.

Karşılaştırma yapmak gerekirse OPPO Pad 5'te 2120 x 3000 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran, 144Hz yenileme hızı ve 900 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni tablette 1100 nit civarı bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, tabletin yalnızca aydınlık odalarda değil aynı zamanda dışarıda da rahatça kullanılabilmesine imkân tanıyacak.

OPPO Pad Mini'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

OPPO'nun yeni tabletinde Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisi bulunacak. 3 nm işlemci, 4 nm veya daha eski bir işlemciye kıyasla daha düşük güç tükettiğinden dolayı pil ömrüne olumlu bir katkısı oluyor. Bunun yanı sıra daha yüksek hız avantajı da bulunuyor. Yani nm değeri ne kadar düşükse işlemci o kadar iyidir.

Snapdragon 8 Gen 5, Genshin Impact'i ise ortalama 55 FPS'te, Wuthering Waves'i ortalama 60 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ise ortalama 120 FPS'te çalıştırabiliyor. Yani bu tablette mobil oyunlar sorunsuz bir şekilde oynanabilecek. Bu işlemcinin daha önce OnePlus 15R, Realme Neo 8 ve OnePlus Ace 6T dahil olmak üzere pek çok cihazda tercih edildiğini belirtelim.

OPPO Pad Mini'nin Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Pad Mini'nin arka yüzeyinde günlük fotoğraf çekimleri, video kaydı ve belge tarama gibi işlemler için 13 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise görüntülü görüşme, çevrim içi toplantı, canlı yayın ve selfie gibi işlemler için 8 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera yer alacak. Bu kameralar, günlük ihtiyaçları karşılayacak düzeyde bir kalite sunacaktır. Pad 5'te ise ön kamerada ve arka kamerada 8 megapiksel kamera tercih edilmişti.

Editörün Yorumu

Tabletin güçlü işlemci sayesinde en iyi grafiklere ve yoğun efektlere sahip oyunları bile sorunsuz şekilde çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Bu sebepten ötürü OPPO Pad Mini'nin büyük ekrana sahip tablet kullanmayı tercih etmeyen kişiler için mantıklı bir seçenek olacağını düşünüyorum.

OLED kullanan biri olarak bu ekranda hem film ve dizi izlemenin hem de oyun oynamanın çok keyifli olduğunu belirteyim. Benim için mobil cihazda işlemci ve ekran özelliklerinin yanı sıra batarya kapasitesi de oldukça önemli. Yeni tablet, yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Böylece cihazı sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak.