iPhone Air’e Dişli Rakip: Yeni Android Telefon Sahneye Çıkıyor

Motorola’nın merakla beklenen Edge 70 serisinin yeni üyesi Ultra için yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Piyasaya sürüldüğünde en iyi telefonlar arasında yer alması beklenen modelin işlemci tarafındaki soru işareti sonunda ortadan kalktı. Böylece cihazın hangi yonga setiyle geleceği kesinleşmiş oldu. İşte detaylar...

Motorola Edge 70 Ultra İşlemcisi Belli Oldu

Akıllı telefon pazarının güvenilir kaynaklarına göre Edge 70 Ultra, Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisinden güç alacak. Yapay zeka ve oyun performansıyla yüksek kullanıcı deneyimi vadeden bu yonga seti, TSMC'nin 3 nm fabrikasyon sürecinden geçiyor. Bununla birlikte cihazda Adreno 829 grafik birimi ve 16 GB RAM bulunacağı da söyleniyor.

Daha önceki sızıntılara göre Motorola Edge 70 Ultra’nın kutudan Android 16 gibi güncel bir yazılımla çıkması bekleniyor. Cihazın ekranı içinse 1,5K çözünürlük sunan bir OLED panel kullanılacağı konuşuluyor. Tasarım tarafındaysa ince ve hafif yapısıyla öne çıkacağı belirtiliyor. Bu bağlamda Apple’ın iPhone Air ve Samsung’un Galaxy S25 Edge modeline doğrudan rakip olabilir.

Yakın zamanda ortaya çıkan Geekbench performans testi sonuçları da oldukça dikkat çekiyor. Öyle ki telefon, tek ve çoklu çekirdekli testlerden sırasıyla 2.636 ve 7.475 skor elde etmişti.

Beklenen Motorola Edge 70 Ultra özellikleri şu şekilde sıralandı:

GPU: Adreno 829

Tasarım: İnce ve hafif gövde yapısı

Motorola Edge 70 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

Motorola Edge 70 Ultra tanıtımı için henüz net bir tarih mevcut değil ancak gözler, 2026'nın ilk çeyreğinde.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Motorola Edge 70 Ultra'dan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.