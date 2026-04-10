Motorola'nın OLED Ekranlı Katlanabilir Telefonu Yolda! 16 GB RAM'e Sahip

Motorola, Razr 70 isimli yeni bir katlanabilir telefon üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile birlitke telefonun görüntüleri ortaya çıktı. Bununla birlikte Razr 70'in tasarımı açıklığa kavuştu. Çok şık bir görünüme sahip olan cihaz, pOLED ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak.

Motorola Razr 70'in Tasarımı Nasıl Olacak?

Paylaşılan görsellere göre Motorola Razr 70'in tasarımı, Razr 60'a çok benzeyecek. Telefonun arka yüzeyinde yatay olarak konumlanmış iki adet kamera yer alacak. Cihazın yan tarafında güç ve ses butonları bulunacak. Razr 70 yeşil, pembe ve gri olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile birlikte gelecek.

Motorola Razr 70'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ana Ekran Boyutu: 6,9 inç

Ana Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2640 piksel

Ana Ekran Teknolojisi: pOLED

İkinci Ekran Boyutu: 3,63 inç

İkinci Ekran Teknolojisi: pOLED

İkinci Ekran Boyutu: 1056 x 1066 piksel

İşlemci: 2.75 GHz sekiz çekirdekli işlemci

RAM: 8 GB / 12 GB / 16 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

Batarya: 4.500 mAh

Hızlı Şarj: 30W

Ana Kamera: 50 MP

Telefoto Kamera: 50 MP

Ön Kamera: 32 MP

Motorola Razr 70'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Razr 70'te 6,9 inç büyüklüğüne sahip ekran bulunacak. Katlanabilir telefon, pOLED ekran üzerinde 1080 x 2640 piksel çözünürlük sunacak. 3,63 inç büyüklüğündeki ikinci ekran ise 1056 x 1066 piksel çözünürlüğe sahip olacak. pOLED ekranda siyahların derin siyah olarak sunulduğunu ve böylece karanlık sahnelerde grileşme sorununun olmadığını belirtelim. Ayrıca renkler çok canlı şekilde gösteriliyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan Razr 60'ta pOLED, 1080 x 2640 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 3.000 nit maksimum parlaklık yer alıyor. Buna göre yeni telefonda 120Hz yenileme hızı ve 3000 nit civarı bir parlaklık görebiliriz. Yüksek parlaklık, dışarıda güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Yüksek yenileme hızı ise akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor.

Motorola Razr 70'in Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Katlanabilir telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera bulunacak. Katlanabilir telefonun ön yüzeyinde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Telefoto kamera sayesinde fotoğraf kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapılabilecek. Ön ve arka kameralar 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı desteğine sahip olacak.

Karşılaştırma yapmak gerekirse Razr 60'ta 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 13 megapiksel ultra geniş açılı kamera tercih edilmişti. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Bu arada katlanabilir telefonun 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabildiğini belirtelim.

Motorola Razr 70'in Bataryası Kaç mAh Olacak?

Motorola'nın yeni katlanabilir telefonu, 4.500 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Cihaz ayrıca 30W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan Razr 60'ta 4.500 mAh batarya kapasitesi ve 30W hızlı şarj teknolojisi, Samsung Galaxy Z Flip 7'de 4.300 mAh batarya kapasitesi ve 25W hızlı şarj teknolojisi, Nubia Flip 3'te ise 4.610 mAh batarya kapasitesi ve 33W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

Motorola Razr 70'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefonda hangi işlemcinin yer alacağı henüz belli değil ancak Razr 60'ta Dimensity 7400X tercih edilmişti. Bu işlemci Mobile Legends: Bang Bang ve Call of Duty Mobile'ı ortalama 90 FPS'te, PUBG Mobile'ı ise ortalama 60 FPS'te çalıştırıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon da çoğu mobil oyunu sorunsuz şekilde çalıştıracaktır.

Motorola Razr 70 Ne Zaman Tanıtılacak?

Android 16 işletim sistemine sahip Motorola Razr 70'in nisan ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla beraber katlanabilir telefonun özellikleri ve fiyatı belli olacak. Yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Razr 60, geçtiğimiz yılın nisan ayında tanıtılmıştı.

Motorola Razr 70 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Razr 60 ve Edge 70 satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni katlanabilir telefon Razr 70'in de Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Motorola Razr 70'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Motorola Razr 60, 49 bin 999 TL'ye satılıyor. Razr 70, Razr 60'tan daha güçlü bir donanıma sahip olacak. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonun Türkiye fiyatı 55 bin TL civarı olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, dolayısıyla katlanabilir elefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğinin altını çizelim.

Editörün Yorumu

Motorola Razr 70'in tasarımını çok beğendim. Bence yeni katlanabilir telefon çok şık görünüyor. Bu arada telefonun ekran özellikleri de dikkatimi çekti. Yüksek çözünürlüğe sahip OLED ekranda hem film ve dizi izlemenin hem de mobil oyun oynamanın çok keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bunun sebebi ise bu ekranda renklerin çok canlı olması ve siyahların derin siyah olarak gösterilmesi. Yani karanlık sahnelerde grileşme problemi yaşanmıyor.