Mount and Blade 2: Bannerlord - War Sails'ın Yeni Videosu Yayınlandı

TaleWorlds Entertainment tarafından geliştirilen ve günümüzde hâlâ popülerliğini devam ettiren Mount & Blade II: Bannerlord için geçtiğimiz aylarda geçtiğimiz aylarda War Sails isimli DLC yani indirilebilir içerik duyurmuştu. Geliştirici ekip, yeni DLC için bir oynanış videosu yayınladı. Ayrıca çıkış tarihi de belli oldu.

Mount & Blade II: Bannerlord - War Sails'ın Oynanış Videosu Paylaşıldı

TaleWorlds Entertainment'in YouTube kanalı üzerinden War Sails'ın oynanış videosu yayınlandı. 15 dakika 50 saniye uzunluğundaki video, indirilebilir içeriğin neler sunacağı ve atmosferinin nasıl olacağı hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor. War Sails ile birlikte karanın yanı sıra okyanuslarda da savaşlara tanık olacağız.

Gerçekçi rüzgâr ve su fiziğine sahip içerik, sürükleyici bir deniz savaşı sistemi içerecek. Videoya göre oyun, deniz savaşı atmosferini çok başarılı bir şekilde yansıtacak. Söz konusu DLC ayrıca detaylı bir oynanış sunacak. Bu, oyunun çok daha keyifli hâle gelmesini sağlayacak.

Dinamik hava durumu sistemini içeren DLC'de güneşli havaların yanı sıra fırtınalı havalar da olacak. Filo kurma ve özelleştirme imkânı da bulunacak. Geçtiğimiz aylarda ayrıca bir tanıtım videosu paylaşılmıştı. Bu video, yeni indirilebilir içeriğin nasıl bir deneyim sunacağı hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlamıştı.

Mount & Blade II: Bannerlord - War Sails'ın Çıkış Tarihi

En iyi Orta Çağ oyunları arasında yer alan Mount & Blade II: Bannerlord'un War Sails isimli indirilebilir içeriği 26 Kasım 2025 tarihinde PlayStation 5, Xbox Series X/S ve PC için çıkacak. Oyunun PC sürümünde DLC'ye Steam, Epic Games Store ve GOG üzerinden ulaşılabilecek.

Mount & Blade II: Bannerlord Nasıl Bir Oyun?

Orta Çağ temasına sahip olan Mount & Blade II: Bannerlord, strateji ve aksiyon RPG oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Oyunda hem birimleri yönetiyoruz hem de karakterimizi üçüncü ve birinci şahıs kamera açıları arasında geçiş yaparak kontrol ediyoruz. Savaş sırasında vuruşların yönü ve zamanlaması son derece önemli.

Oluşturduğumuz karakter için bir yetenek ağacı bulunuyor. Bu yetenek ağacı ile savaş becerilerinin yanı sıra diplomasi, zanaat ve ticaret gibi becerilerimizi de artırabilmemiz ve farklı yönde ilerleyebilmemiz mümkün. Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip olan oyunun Steam'deki en son incelemeleri "Çok Olumlu" durumda.