Need for Speed Serisinde %93'e Varan İndirim Başladı

Need for Speed serisini seven oyuncular için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuldu. Steam'de başlayan kampanya kapsamında Need for Speed Unbound ve Need for Speed Heat olmak üzere birçok oyunun fiyatı düştü. Kampanya 11 Ağustos 2025 tarihinde sona erecek.

Electronic Arts tarfından 2019 yılının kasım ayında piyasaya sürülen Need for Speed Heat'in Deluxe sürümü yüzde 93 oranında indirime girdi. En iyi yarış oyunları arasında yer alan yapımın fiyatı 69,99 dolar (2.846 TL) yerine 4,89 dolara (198 TL) satılmaya başlandı.

Criterion Games tarafından geliştirilen Need for Speed Unbound da yüzde 93 oranında indirime girdi. 2022 yılının aralık ayında piyasaya sürülen yarış oyununun fiyatı 69,99 dolardan 4,89 dolara düştü. Sokak yarışlarına odaklanan yapım, farklı görselliğiyle öne çıkıyor.

Ghost Games tarafından geliştirilen Need for Speed Payback yüzde 84 oranında indirime girdi. Yayıncılığını Electronic Arts'ın üstlendiği oyun 29,99 dolar (1.219 TL) yerine 4,79 dolara (194 TL) satılıyor. Oyun 2017 yılının kasım ayında piyasaya sürüldü.

2020 yılının kasım ayında satışa sunulan Need for Speed Hot Pursuit Remastered yüzde 80 oranında indirime girdi. Stellar Entertainment Limited tarafından geliştriilen yarış oyunu 29,99 dolardan 5,99 dolara (243 TL) düştü.

Steam'de İndirime Giren Need for Speed Oyunları