Nemlizade Dizisinin 6. Sezon Fragmanı Yayınlandı

Nemlizade dizisinin 6. sezonu merakla beklenirken heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda yeni sezon için bir fragman paylaşıldı. Yayınlanan tanıtım videosuna göre yeni sezon tıpkı önceki sezonlar gibi başarılı olacak. Peki, Nemlizade 6. sezonu nerede ve nasıl izlenecek?

Nemlizade 6. Sezon Fragmanı Nasıl İzlenir?

Hem YouTube hem Instagram hem de X (eski adıyla Twitter) üzerinden altıncı sezon için bir tanıtım videosu paylaşıldı. 2 dakika 2 saniye uzunluğundaki fragman, Onur ve arkadaşlarının yeni sezonda hangi olaylar ile karşılaşacağı hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlıyor. Tanıtım videosuna göre izleyicileri eğlenceli bir sezon bekliyor.

Nemlizade 6. Sezon Nerede Yayınlanacak?

Nemlizade ilk olarak 2023 yılında YouTube üzerinden yayınlanmaya başladı ancak geçtiğimiz aylarda dizi Exxen'in kütüphanesine dahil oldu. Dolayısıyla Nemlizade'nin 6. sezonu Exxen üzerinden izlenebilecek. Diziyi izleyebilmek için artık aylık veya yıllık ücret karşılığında Exxen aboneliği satın almak gerekiyor.

Nemlizade Oyuncuları

Nemlizade oyuncuları arasında Onur Gökçek, Tuğba Kürükoğlu, Ali Rıza Tanyeli, Doğan Keser, Ahmet Arslan, Kerim Ürün ve Adem Türker dahil olmak üzere pek çok isim bulunuyor. Onur Gökçek "Onur" karakterini, Doğan Keser "Serkan" karakterini, Ahmet Arslan "Ahmet" karakterini, Ali Rıza Tanyeli ise "Ali Rıza" karakterini canlandırıyor.