Netflix'te Video Kaydırma Dönemi Başlıyor: TikTok'tan Farksız Olacak!

Son yıllarda içerik tüketimi alışkanlıklarımızda köklü bir değişiklik yaşandı. TikTok ile hayatımıza giren ardından Instagram Reels ve YouTube Shorts ile standart hale gelen dikey video formatı artık dijital dünyanın ortak dili haline geldi. Artık pek çok dijital platfrom arayüzlerini bu formata entegre ediyor.

Yaşanan bu köklü değişime ayak uydurmak için çalışmaya başlayan son isim ise Netflix oldu. Şirket film ve dizi platformunu adeta bir sosyal medyaya dönüştürecek yeni bir dikey video sistemi geliştirmeye başladı. İşte detaylar!

Netflix'in Yeni Dikey Video Sistemi Neler Sunacak?

Netflix Eş CEO'su Greg Peters kısa bir süre önce yaptığı açıklama platformun mobil sürümleri için yeni bir dikey video sistemi üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Buna göre platform, halihazırda var olan "Hızlı Eğlence" isimli kısa video akışını çok daha kapsamlı bir formata dönüştürecek.

Peters'ın aktardığı bilgilere göre yeni sistem ile birlikte platformun mobil uygulamasında dizi ve filmlerden alınan dikey kesitlerle karşılaşacağız. Böylelikle kullanıcılar uzun bir içeriği izlemeye karar vermeden önce tıpkı sosyal medyada gezinir gibi o içeriğin en çarpıcı anlarını dikey formatta izleyebilecek.

Özellikle Stranger Things gibi popüler yapımların veya WWE Raw gibi canlı etkinliklerin kısa ve tadımlık versiyonları yeni video akışın merkezinde olacak. Sistemin önümüzdeki aylarda yayınlanacak yeni bir güncelleme ile kullanıcılara ulaşması bekleniyor.

Netflix Artık Kendini Instagram ve TikTok'a Rakip Olarak Görüyor

Platformun yeni video akışı hamlesinin arkasında yeni bir rekabet anlayışı da var. Zira şirketin diğer eş CEO'su Ted Sarandos geçtiğimiz günlerde yaptığı bir konuşmada Netflix'in televizyon kanalları ve diğer dizi platformlarının yanı sıra artık TikTok ve Instagram gibi sosyal medya ağlarıyla da yarıştığını ifade etti.

Tam da bu noktada şirket özellikle Z kuşağının dikkatini çekebilmek ve kullanıcıların uygulamada geçirdiği süreyi artırmak amacıyla dikey video sistemi benzeri içerik stratejilerine daha fazla yatırım yapmaya başladı. Firma zengin dizi ve film içeriklerinin yanı sıra kısa videolarıyla da öne çıkan bir platform olma yolunda ilerliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Netflix'in yeni dikey video akışı başarılı sonuçlar alabilir mi? Yorumlarda buluşalım.