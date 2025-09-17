Netflix'te En Çok İzlenen Filmler: 24 Yıllık Film İlk 3'te!

Netflix tarafından paylaşılan yeni liste ile Türkiye'de en çok izlenen filmler açıklığa kavuştu. 8 Eylül ile 14 Eylül tarihlerini kapsayan listede bu kez ilginç bir durum görüldü. İlk olarak 24 yıl önce vizyona giren Along Came a Spider (Örümceğin Maskesi), en fazla seyredilen filmler arasında ikinci sıraya yerleşti.

Netflix Türkiye'de En Çok İzlenen Filmler (8-14 Eylül 2025)

Ayakçı Örümceğin Maskesi (Along Came a Spider) Ninni (Lullaby) KPop İblis Avcıları (KPop Demon Hunters) Metruk Adam Aşk Tuzağı (Fall for Me) Bilinmeyen Numara: Lisede Mesaj Skandalı (Unknown Number: The High School Catfish) Öteki Paris (The Wrong Paris) Perşembe Günü Cinayet Kulübü (The Thursday Murder Club) Düpedüz Aşk (Love Untangled)

2025 yılında Netflix'te yayınlanan Ayakçı, listenin ilk sırasında yer alarak büyük bir başarının altına imza attı. Türk komedi filmlerini izlemekten keyif alanlara 1 saat 38 dakikalık bir seyir deneyimi sunan filmin başrollerinde Gökhan Yıkılkan ve İnan Ulaş Torun yer alıyor. Bu başarıya rağmen filmin IMDb puanı oldukça düşük kaldı. Öyle ki sadece 3,7 IMDb puanına sahip.

İkinci sırada 2001 yılında gösterime giren Örümceğin Maskesi (Along Came a Spider) yer aldı. 1 saat 44 dakika uzunluğundaki filmin oyuncu kadrosunda Morgan Freeman, Monica Potter ve Michael Wincott gibi isimler yer alıyor. 6,4 IMDb puanına sahip olan film, 20 yılı aşkın bir sürenin ardından izleyicilerin yeniden gözdesi olmuş gibi görünüyor.

4,9 IMDb puanına sahip olan Ninni (Lullaby), listenin üçüncü sırasında yer aldı. En iyi gerilim filmleri arasında yer alan yapımın oyuncu kadrosunda Oona Chaplin, Ramon Rodriguez ve Liane Balaban da dahil olmak üzere birçok isim yer alıyor. Filmin 2022 yılında yayınlandığını da belirtelim.

Dördüncü sırada 7,6 IMDb puanına sahip olan KPop İblis Avcıları (KPop Demon Hunters) yer aldı. En iyi animasyon filmleri arasında yer alan yapımın seslendirme kadrosunda ise Ken Jeong, Ahn Hyo-seop ve Arden Cho dahil olmak üzere birçok isim bulunuyor.

KPop İblis Avcıları'nı ise geçtiğimiz ay Netflix'te en çok izlenen Metruk Adam izledi. Dram filmleri seyredenlere hitap eden yapımın oyuncu kadrosunda ise Mert Ramazan Demir, Ada Erma ve Rahimcan Kapkap yer alıyor. Bu filmin 5,7 IMDb puanına sahip olduğunu belirtelim.