Netflix'ten Oyun Dünyasını Sarsacak Satın Alım! Bomba Oyunlar Yolda

Eğlence devi Netflix, oyun alanında ilerlemek istediğinin kanıtı niteliğinde bir satın alım gerçekleştirdi. Şirket, Estonya merkezli girişimlerden biri olan Ready Player Me'yi bünyesine kattığını duyurdu. Kullanıcıların avatarlarını oluşturmasına imkân tanıyan girişim, Netflix'in gelecekte yayınlayacağı oyunlarda kritik rol oynayacak gibi görünüyor.

Netflix, Ready Player Me'yi Satın Aldı

Netflix, video oyunu pazarındaki yerini son derece sağlamlaştıracak Ready Player Me'yi satın alarak bu girişimin arkasındaki teknolojinin yeni sahibi hâline geldi. Bu avatar oluşturma girişiminin rakiplerine kıyasla en büyük farkı, oluşturulan karakterlerin sadece belirli bir oyun özelinde kullanılmaması.

Ready Player Me, oyuncular için bir tür dijital kimlik görevi görüyor. Örneğin bir yarış oyununda kullandığınız karakteri farklı bir zamanda hayatta kalma oyunlarında kullanmanıza olanak tanıyor. Bu durum, oyuncuların her yeni oyun için sıfırdan karakter oluşturma zorunluluğunu ortadan kaldırarak hızlı bir başlangıç yapmaya yardımcı oluyor.

Bilindiği üzere her oyun aynı grafik kalitesi ile gelmiyor. Bazı oyunlar, Grand Theft Auto 5 gibi aşırı gerçekçi bir görünüme sahipken bazıları da Roblox oyunlarından aşina olduğumuz tarzda olabiliyor. İşte Ready Player Me'nin bir diğer farkı da burada ortaya çıkıyor. Yapay zeka desteği sayesinde oluşturulan karakterlerin temel özelliklerini korunup oyunun stili ile uyumlu hâle getiriliyor.

Bu, oyun geliştiricilerinin ve tasarımcıların üzerindeki yükü de kaldırıyor. Her karakter için ayrı ayır modelleme yapılmasına gerek kalmıyor. Netflix'in sahip olduğu yeni sistem, bütün işlemleri otomatik olarak gerçekleştirerek karakteri her türlü oyun motoru ile uyumlu yapıyor. Bu satın alımla birlikte Netflix'in popüler dizileri Stranger Things, Squid Game, La Casa de Papel ve çok daha fazlasını içeren görünümlere sahip avatarlar oluşturmanın mümkün kılınması bekleniyor.