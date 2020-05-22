Netflix, Türkiye için Covid-19 Yardımı Yapacak

Dünyanın en popüler içerik platformlarından birisi olan Netflix, ülkemizdeki sinema sektörüne destek olabilmek adına İstanbul Kültür Sanat Vakfı ve Sinema Televizyon Sendikası iş birliği ile büyük bir yardıma imza attı. İşte Netflix'in Covid-19 yardımı hakkında merak edilen detaylar!

Netflix'in Covid-19 Yardımı Kimlere Yapılacak?

Netflix tarafından yapılan açıklamaya göre salgın nedeni ile ciddi bir şekilde etkilenen sinema sektöründe çalışanlara toplamda 4,000,000 TL tutarında yardım yapılacak. Söz konusu yardımın dağıtımı İstanbul Kültür Sanat Vakfı ve Sinema Televizyon Sendikası tarafından gerçekleştirilecek.

Söz konusu yardıma kamera arkasında çalışan ışık, ses, makyaj, sanat tasarımı ve kostüm tasarımı gibi farklı birimlerde yer alan kişiler başvurabilecek. Bu kapsamda başvuru yapan ve başvurusu uygun görülen kişiler bir defaya mahsus olmak üzere 2,500 TL yardım alacak.

Netflix Türkiye Orijinal İçerik Direktörü Pelin Diştaş, yaptığı açıklamada aşağıdaki ifadeleri kullandı:

"Dünya çapında başarılara imza atan Türk sinema ve dizi sektörünün gücüne başlıca katkıyı sağlayan kamera arkasındaki çalışma arkadaşlarımız pandemiden oldukça olumsuz etkilendi. Biz de bu zor günlerde onlara destek olabilmek için üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz."

Peki siz Netflix tarafından atılan bu adım hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.