Netflix Zammı Sonrasında Kullanıcılardan Gelen Tepki Dolu Paylaşımlar

Netflix zammı sonrasında Netflix kullanıcıları ayaklandı. Kullanıcılar yapılan zam miktarının çok fazla olmasından şikayetçi olduklarını dile getiriyor. Twitter Türkiye gündemine oturan Netflix hastagi ile yapılan paylaşımları bir araya getirdik.

Netflix Zammı Sonrası Yapılan Paylaşımlar

Netflix bu sabah abonelerine gönderdiği e-posta ile zam kararını duyurmuştu. Abonelik ücretleri şu şekilde değişmişti:

Eskiden 17.99 TL'den satılan temel paket şu anda 26.99 TL oldu ve %50 oranında zam geldi.

Eskiden 29.99 TL olan standart paket şu anda 40.99 TL'den satılıyor. Toplam %36.7 oranında zam yapışmış oldu.

Eskiden 41.99 TL'ye satın alınabilen özel paket şimdi 54.99 TL olurken %31 oranında zam gerçekleştirildi.

Zam ile ilgili Netflix tarafından yapılan açıklamada "Türkiye’deki içerik kütüphanemizi zenginleştirmek ve hizmet kalitemizi daha da arttırmak için üyelik ücretlerimizi güncelliyoruz. Bu değişiklikle birlikte, her yaşa ve zevke uygun yapımları üyelerimizin hayatına keyif katan bir eğlence deneyimiyle birlikte sunmaya devam edeceğiz. 4 Mart'tan itibaren hayata geçireceğimiz aylık ücretlerimizi şöyle şekillendirdik: Temel plan 26,99 TL, Standart plan 40,99 TL, Özel plan ise 54,99 TL. Her zaman olduğu gibi üyelerimiz kendileri için en uygun seçeneği sunduğumuz bu üç plan arasından tercih edebilecek" cümlelerine yer verilmişti

Netflix kullanıcıları zam haberini aldıktan sonra Twitter başta olmak üzere tüm sosyal medya platformları üzerinden tepkilerini dile getirmeye başladı. Bazı Netflix kullanıcıları aboneliklerini iptal ettirdiklerini paylaşırken bazıları da fiyatlara tepki gösteriyor.

Kullanıcıların zam sonrasında yaptıkları paylaşımlar şu şekilde:

Netflix Türkiye, yayın hakkı aldınız parasını bizden mi çıkarıyorsunuz? %50 zam nedir? 2021 filmi desen yok, 2021 dizileri desen 1. sezonda bitiyor. Animeye sardınız sanki herkes anime seviyor. Unutmayın, tek değilsiniz — erkan calp (@erkancalp) March 4, 2021

Bu kadar zammı yaparken aklınızdan ne geçiyordu acaba? #NetflixTurkiye — Yağmur Adam🇹🇷🇹🇷 (@_yagmur_adam_) March 4, 2021

Ulan 55 tl ne anasının gözü diziyi de kendimiz çekelim isterseniz #NetflixTurkiye — Betül (@the_betll) March 4, 2021

Cazip fiyatlar olunca görüşmek üzere #NetflixTurkiye — BurakT (@brktgcl) March 4, 2021

#NetflixTurkiye de zam yapmış. Türkiye'de artık ödeme planı aşağıdaki gibi olmalıdır. pic.twitter.com/0baWbZZB27 — Bana Bi Bak (@haykaler) March 4, 2021

Netflix aboneliği iptali için kendimi ikna etmeye çalışıyorum; #NetflixTurkiye pic.twitter.com/k5qbgeXB31 — Burcu ރ (@Cimbom1991) March 4, 2021

3 milyondan fazla üyenin bulunduğu bir ülkede ortalama %35-40 oranında zam yapmak 🤔



O zaman meşhur bir Türk sorusu sorayım; bu kadar parayı nereye götüreceksin @netflixturkiye ? 💸 — Fırat ÇALIŞKAN (@firatcaliskan) March 4, 2021

Yedi kişi bir danaya girer gibi

Bizde bes kişi bi netflixe gireceğiz #NetflixTurkiye — Oğuz The Dragon (@Oguzthedragon) March 4, 2021

Sizler Netflix'in yaptığı zam hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!