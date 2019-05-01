Nintendo Switch'in Ücretli Abonelik Servisi 10 Milyon Kullanıcıya Ulaştı

Nintendo Switch Online ücretli üyelik programı oldukça iyi gidiyor gibi gözüküyor. Eylül ayında başlatılan hizmetin Nisan ayı verilerine göre 9.8 milyon aboneye ulaştığı belirtildi. Aile aboneliklerini de içerisine alan bu rakam, şirket adına bir hayli umut verici.

Neredeyse 10 milyon aboneye sahip olmak Nintendo için güzel bir haber çünkü şirkete düzenli bir gelir kaynağı sağlanmış oluyor. Nintendo yatırımcıları da Nintendo Switch Online'ın bu güçlü başlangıcından memnunlar. Nintendo ise "Tüketicileri oyunun tadını çıkarmaya devam etmeye teşvik etmek için oyun içi etkinlikleri uygulayacağız" açıklamasını yaptı.

Nisan verilerine dayatılan raporda Nintendo, Tetris 99'u Switch Online için bir başarı öyküsü olarak nitelendirdi. Oyun ücretsiz olmasına rağmen Switch Online üyeliği gerektiriyor ve şimdiye kadar oyun 2,8 milyon hesap tarafından oynandı. Nintendo'nun temel yapı taşlarından olan Tetris 99, Switch'in en büyük gelir kaynaklarından olmayı başardı.

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