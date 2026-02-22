Bu Oyun Çok Sevildi: Nioh 3'ten Kısa Sürede Büyük Başarı!

Team Ninja tarafından geliştirilen Nioh 3'ün satış miktarı belli oldu. PlayStation 5 ve PC platformlarında yer alan oyun, kısa sürede çok popüler hâle gelerek önemli bir başarının altına imza attı. Yayıncılığını Koei Tecmo'nun üstlendiği Nioh 3, kaliteli grafikleri, etkileyici atmosferi ve başarılı oynanış sistemiyle öne çıkıyor.

Nioh 3 Kaç Adet Satıldı?

En iyi aksiyon RPG oyunları arasında yer alan Nioh 3'ün satış adedi dünya genelinde bir milyona ulaştı. Oyunun 6 Şubat tarihinde satışa sunulduğunu belirtelim. Yani oyunun bu satış miktarına ulaşması yalnızca iki hafta civarı sürdü. Nioh serisi ise bu zamana kadar toplamda 10 milyon adet satıldı.

Nioh 3'ün standart sürümü Steam'de 58.29 dolar (2.554 TL), PlayStation mağazasında 3.449 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Dijital deluxe sürümü için Steam'de 91.69 dolar (4.018 TL), PlayStation mağazasında ise 5.149 TL fiyat etiketi belirlendi. Nioh 3'ün Steam'deki bütün incelemeleri "çok olumlu" durumda.

Nioh 3 Fragmanı

Nioh 3 Nasıl Bir Oyun?

Nioh 3 hem serinin önceki oyunlarına kıyasla daha geniş bir dünya hem de yeni mekanikler sunuyor. Oyunda samuray ve ninja dövüş stilleri arasında geçiş yapabiliyoruz. Samuray stili güçlü ve ağır saldırılara odaklanırken ninja stili ise hızlı kombolara ve çevikliğe odaklanıyor. Böylece dövüş esnasında farklı taktikler geliştirebiliyoruz.

Tehlikeli bir maceraya adım attığımız oyunda karşımıza çıkan düşmanları etkisiz hâle getirerek ilerliyoruz. Başarılı hikâye anlatımıyla da dikkatleri üzerinde toplayan oyundaki dövüş sistemi, stratejinin yanı sıra dikkat ve doğru zamanlama da gerektiriyor. Oyunda ayrıca tek oyunculu ve çevrim içi eşli modlar da yer alıyor.

Nioh 3 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 11

Windows 11 İşlemci: Intel Core i5-10400 / AMD Ryzen 5 2600

Intel Core i5-10400 / AMD Ryzen 5 2600 RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB VRAM) / AMD Radeon RX 5600 XT (6 GB VRAM)

NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB VRAM) / AMD Radeon RX 5600 XT (6 GB VRAM) DirectX: Sürüm 12

Nioh 3'ün yüklenebilmesi için en az 125 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuluyor. Depolama bölümünde yeterli miktarda kullanılabilir alan yoksa program kaldırma aracı kullanabilirsiniz. Böylece PC'de kapsamlı temizlik yapabilir ve boş alanın pratik bir şekilde artmasını sağlayabilirsiniz.

Nioh 3 Önerilen Sistem Gereksinimleri