Nissan Apple Car Üretimine Sıcak Bakıyor: Apple Car'ı Kim Üretecek?

Nissan Apple Car üretimi için Apple'la görüşmeye hazır olduğunu söyledi. Nissan İcra Kurulu Başkanı Makoto Uchida tarafından yapılan açıklama sonrasında, Apple Car üretimi için yeni bir iddia daha ortaya çıkmış durumda. Apple Car'ı kim üretecek? İşte detaylar.

Apple, Hyundai ile yapılan görüşmelerin herhangi bir sonuca varamamasından sonra, yakında çıkacak olan Apple Car'ı üretebilecek yeni bir ortak arıyor. Bazı iddialar BMW veya Magna ile bir ortaklık sağlanacağını söylüyorken, Nissan'dan net bir açıklama geldi: Apple Car üretmeye hazırız.

Şirketin üç aylık sonuçlarını açıkladıktan sonra bir konferansta konuşan Nissan İcra Kurulu Başkanı Makoto Uchida, Apple ile elektrikli araç üretimi konusunda olası bir iş birliği konusunu değerlendirdi.

WSJ tarafından hazırlanan rapora göre Nissan Başkanı, "Yeni girişimlerde bulunmamız gerekiyor" diyerek şunları aktardı: "Ortaklık ve iş birliği konusunda bilgili ve deneyime sahip şirketlerle çalışmamız gerekiyor. Apple bu konuda güzel bir örnek olabilir."

Apple eğer Japon şirketle bir ortaklık imzalamak istiyorsa Nissan buna çoktan hazır. Ancak iki şirketin bir iş birliği tartışıp tartışmadığı henüz bilinmiyor. Daha önce analist Mio Kato, Nissan'ın Apple ile ciddi tartışmalara girme ihtimalini değerlendirmiş ve Apple Car gibi büyük bir projeyi yürütmek için gerekli kapasiteye sahip olduğunu dile getirmişti.

Nissan Apple Car Üretimine Dünden Hazır

Nissan CEO'sunun bu tür ayrıntıları kamuya açık bir şekilde tartışması ise Apple'ın seveceği bir yaklaşım değil gibi. Konuya yakın kaynaklar Apple liderlik ekibinin, Hyundai Apple Car görüşmelerinin detaylarının paylaşılmasından rahatsız olduğunu ve görüşmelerin askıya alınmasının nedenlerinden biri olduğunu söylemişti.

Apple, teknoloji dünyasında her detayı gizli tutan bir şirket olarak biliniyor. Bu nedenle Hyundai ile ilgili yorum yapmayı bırakın, henüz Apple Car'ın geleceğini bile onaylamadı. Ancak Apple'ın -her şeyi halletmek için diğer küçük şirketlerle ortaklık da dahil olmak üzere- Apple Car üretimi için çeşitli seçenekleri araştırdığı söyleniyor. Bu baharda net bir karar verilmesi ve üretime geçilmesi planlanıyor.

Analist Ming-Chi Kuo geçtiğimiz günlerde Apple Car'ın piyasaya sürülmesinin 2025 ile 2027 yılları arasında gerçekleşmesinin pek olası olmadığını iddia etmişti. Analiste göre en iyi durum senaryosu bu.