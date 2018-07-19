Nokia'dan Ucuza Çentikli Telefon: Nokia X5

HMD Global bünyesinde Android cihazlarını tanıtan Nokia, 'saf Android' kategorisine yeni bir model daha ekledi. Çin'de yapılan lansmanda Nokia X5 adıyla tanıtılan cihazın global pazarda ise Nokia 5.1 Plus isminde olabileceği ifade ediliyor. İşte yeni cihazın teknik detayları:

Orta segment kullanıcılarına hitap eden X5'in geniş bir çentiği ve buna bağlı olarak 19:9 formatında bir ekranı bulunuyor. 5.8 inç büyüklüğe sahip olan bu ekranın HD+ çözünürlüğünde olduğu dile getirildi. Ayrıca MediaTek Helio P60 yonga setinden gücünü alan X5'te tercihe bağlı olarak 3GB / 4GB RAM bulunuyor.

Saf Android ile sunulan Nokia X5'in kutudan Android 8.1 Oreo ile çıkacağı fakat kısa süre içerisinde güncelleme alacağı da belirtildi. 32GB / 64GB dahili depolamaya sahip olan modelin 3060 mAh'lık bataryadan beslendiği ifade edildi. Kamera konusunda ise cihazın ortalama başarıda olabileceği düşünülüyor.

Önde ve arkada bokeh efektini yapabilen X5'in arka tarafındaki çift kamera kurulumu 13MP + 5MP, ön tarafındaki ise tek 8MP olarak kullanıcıları karşılıyor. Hem ön hem de arka kameranın çeşitli algoritmalara sahip olduğunu da hatırlatmak gerekiyor.

Son olarak siyah, beyaz ve mavi olmak üzere 3 farklı renk seçeneğine sahip olan Nokia X5'in başlangıç fiyatı 150 dolar olarak belirlenmiş. Bir süre yalnızca Çin'de satılacağı ifade edilen cihazın 5.1 Plus adıyla global satışının gerçekleşip gerçekleşmeyeceği henüz belirsizliğini koruyor.