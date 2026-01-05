Not Almayı Tarihe Karıştıran Cihaz CES 2026'da Sergilendi
Plaud, klasik not alma yöntemlerine göre çok daha verimli yol sunan NotePin S'i CES 2026'da tanıttı. İşte bu kayıt cihazına dair merak edilen detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Plaud NotePin S için 179 dolar fiyat etiketi belirlendi.
- NotePin S, Plaud'un önceki kayıt cihazı NotePin ile aynı tasarıma sahip fakat o modelden farklı olarak bir düğme ile çalışıyor.
- Bu düğmeye kısa basıldığında ilgili bölüm öne çıkarılıyor ve daha sonra vurgulanan yere hızlıca ulaşılabiliyor.
Eski not alma yöntemlerinden sıkılanlar için harika bir cihaz geliştirildi. Plaud, giysinize takabileceğiniz ses kayıt cihazı NotePin'in çok daha gelişmiş bir versiyonunu tanıttı. NotePin S olarak adlandırılan bu yeni model, yapay zeka destekli özelliklerle birlikte not alma sürecini inanılmaz kolay bir hâle getiriyor.
Plaud NotePin S Özellikleri
Plaud'un ses kayıt cihazı NotePin'de kayıt almak için cihazı sıkmak gerekirken yeni S modelinde büyük bir değişikliğe gidildi. NotePin S, bir düğme ile beraber geliyor. Düğmeye uzun bastığınızda kayıt başlıyor, kısa bastığınızda ise kayıt devam ederken önemli kısımları işaretleyerek o bölümü öne çıkarıyor.
Öne çıkarma özelliği, uzun ses kayıtlarında büyük kolaylık sağlıyor. Örneğin bir saatlik toplantı yaptığınızda toplantının 15. dakikasında çok önemli bir karar alındığını ve belirtilen tarihten itibaren o karar doğrultusunda hareket etmeniz gerektiğini varsayalım. Cihazın yapay zeka destekli bu özelliği sayesinde o kısmı öne çıkardığınızda kaydı baştan aşağı dinlemek yerine hızlıca o bölüme ulaşabiliyorsunuz.
NotePin S yaklaşık 17 gram ağırlığında ve 20 saat kesintisiz bir şekilde kayıt yapmanıza olanak tanıyor. 64 GB depolamaya sahip olan bu model, Apple'ın "Find My" özelliğini de destekliyor. Tasarım açısından ilk cihazla aynı olsa da kutu ile birlikte artık boyun askısı ve benzeri tüm aksesuarlar geliyor.
Plaud NotePin S Fiyatı
Plaud NotePin S için 179 dolar fiyat etiketi belirlendi. Önceki modelin üretimininse durdurulacağı belirtildi. Cihazla birlikte online toplantıları kaydetmenize yardımcı olan masaüstü uygulamasının tanıtıldığını da belirtmek gerekiyor. Plaud'un bu uygulaması hem Windows hem Mac'te çalışıyor. Ayrıca toplantıya bir bot katılmasına gerek bırakmıyor, doğrudan sistem sesini ve mikrofonu kaydediyor.
Bu Cihaz Nasıl Uyuduğunuzu Sizden Bile İyi Biliyor
Uyku düzeninizi sizden bile iyi bilen ve hatta daha iyi uyumanıza yardımcı olmak için ortam ışığını ayarlayan Mui Board tanıtıldı. İşte özellikleri!
Masaüstü uygulaması, Zoom, Microsoft Teams ve Google Meet gibi uygulamalarda bir görüşme gerçekleştirdiğinizde bunu otomatik olarak algılayabiliyor. Herhangi bir Palud cihazına sahip olanlar tarafından tamamen ücretsiz bir şekilde kullanılabiliyor. Peki, siz yeni ürün ve uygulama ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından belirtmeyi unutmayın.