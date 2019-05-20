Nusret, Dünyaca Ünlü Şarkıcı DJ Khaled'in Yeni Klibinde Oynadı!

Saltbae, ya da Türkçe ismiyle “tuzlama” hareketiyle son zamanların en büyük sosyal medya fenomenlerinden biri haline dönüşen Nusret Gökçe, Filistin asıllı Amerikalı şarkıcı DJ Khaled'in yeni klibinde oynadı.

Dünyaca ünlü şarkıcı DJ Khaled, Meek Mill, J Balvin, Lil Baby, Jeremih ile düet yaptığı "You Stay" adlı şarkısına çektiği klipte Nusret’e de rol verdi.

Klibin başından sonuna kadar görünen Nusret, ikonikleşen et kesme ve tuzlama hareketini yapmayı ihmal etmiyor. DJ Khaled ise klipte Nusret'in kestiği eti ağzıyla havada yakalıyor.

You Stay klibini Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Nusret, “En iyisiyiz. Yeni inanılmaz albümün için tebrikler kardeşim” ifadeleriyle ünlü şarkıcıya desteklerini iletti.

Gerçek ismi Khaled bin Abdul Khaled olan DJ Khaled, yakın zaman önce Nusret’in Miami’deki restoranını ziyaret etmişti. İkilinin geçmişte de bir araya geldiği birçok organizasyon bulunuyor.

Instagram'dan attığı fotoğraf ve videolarla küresel bir fenomen haline gelen Nusret Gökçe, popüler kültürün en önemli ikonlarından bir tanesi olmayı sürdürüyor. Popüler sosyal medya platformunda 21,8 milyon takipçisi bulunan Nusret'in, yerli ve yabancı çok sayıda firma ile reklam anlaşması bulunuyor.

DJ Khaled’ın Nusret’li "You Stay" klibini aşağıdan izleyebilirsiniz:



