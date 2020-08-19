Nvidia GeForce RTX 3090 Fiyatı Sızdı: Araba mı Ekran Kartı mı?

Nvidia önümüzdeki günlerde düzenleyeceği etkinlikle birlikte yeni nesil ekran kartı modellerini tanıtacak ve satışa sunacak. Bu noktada şirketin GeForce RTX 3090 olarak adlandırılan yeni bir modeli de tanıtacağı iddia ediliyor ve bazı söylentilere göre bu ekran kartının fiyatı sızmış olabilir. Peki Nvidia GeForce RTX 3090 fiyatı ne kadar olacak?

GeForce RTX 3090 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Yeni bir sızıntı dahilinde RTX 3090'ın fiyatı yaklaşık 2,000 dolar olacak. Bu, RTX 3090'ı (ya da ismi artık her ne ise) şimdiye kadar satışa sunulan en pahalı tüketici odaklı ekran kartı modeli yapar. Yine bu, aynı zamanda şirketin mevcut amiral gemisi RTX 2080 Ti'ın iki katı daha pahalı bir model olacağı anlamına geliyor.

Kısa bir hesapla birlikte RTX 3090'ın ülkemizdeki fiyatı yaklaşık 14,750 TL yapıyor. Tabii bunun çeşitli vergiler ve karlar öncesi fiyat olduğunu hatırlatalım. Bu durumda fiyatı 1,5 - 2 ile çarpmak daha uygun olabilir.

Peki bir ekran kartına bu parayı vermek mantıklı mı? Sonuç olarak yalnızca ekran kartı fiyatına başarılı bir sistem toplayabilir ya da oyuncu bilgisayarı alabilirsiniz. En azından şimdilik söylemesi zor çünkü yeni modelin neler sunacağı konusunda hiçbir fikrimiz yok. Yine de bazı sızıntılara göre RTX 3090'da 24 GB GDDR6X bellek olacağını işaret ediyor.

Peki siz bu fiyat etiketi hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir ekran kartına bu kadar para vermeyi düşünür müydünüz yoksa bu paraya başarılı bir sistem mi toplardınız? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın: