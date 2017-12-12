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Okulda Zorbalığa Maruz Kalan Çocuğa Ünlü İsimlerden Büyük Destek

Okulda Zorbalığa Maruz Kalan Çocuğa Ünlü İsimlerden Büyük Destek!
Gökhan Abay
Gökhan Abay Sosyal Medya
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Geçtiğimiz gün ABD'nin Tennessee eyaletinde yaşayan Keaton Jones, okulda arkadaşları tarafından zorbalığa uğradığı anları duygulandıran bir video ile paylaşmıştı. Milyonlarca kişi tarafından izlenen bu video pek çok ünlünün de dikkatini çekti. Justin Bieber, Katy Perry, Chris Evans, Demi Lovato, Mark Ruffalo ve Donald Trump Jr. gibi pek çok ünlü isimden destek alan Jones, önemli filmlerin galalarına davet edildi.

Keaton Jones'un arkadaşları tarafından maruz kaldığı zorbalığı anlattığı video Facebook'ta 16 milyondan fazla izlenmeye ulaştı. Yaşadıklarını anlatan Jones, "Bu yaptıklarını sadece bana değil okuldaki pek çok çocuğa yapıyorlar ve bu doğru değil. Biliyorum ki bir gün bunları atlatarak daha iyi olacağım" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada pek çok ünlüden destek gören Jones'un aldığı mesajlardan bazıları şu şekilde:

Justin Bieber: "Ben senin arkadaşınım dostum, bana DM at ve yazışalım. Seni seviyorum."

 

You got a friend in me Lil bro! Hit me on dm and we can chat!!! Love you buddy!!

Justin Bieber (@justinbieber)'in paylaştığı bir gönderi ()

 

Katy Perry: "Kalbim çok kırıldı. Lütfen birbirinize nazik davranın."

Millie Bobby Brown: "Keaton, dediklerinde çok haklısın. Neden insanlar böyle davranıyor? Bence çok havalısın. Arkadaşın olmak istiyorum. Muhteşemsin!"

Eva Longoria: "Sen çok cesur ve güzel bir çocuksun"

Bu isimler dışında Jones, Chris Evans, Demi Lovato, Mark Ruffalo, Hailee Steinfeld ve Donald Trump Jr. gibi isimlerden de destek aldı. Hatta Chris Evans tarafından önümüzdeki yıl Los Angeles'ta gerçekleşecek 'The Avengers' filminin, Mark Rufallo tarafından da 'Infinity War' filminin galasına davet edildi.

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