OnePlus'ın 16 GB RAM'li ve 165Hz Ekranlı Telefonu Yolda! Görüntüsü Sızdırıldı

Daha önce China Telecom veritabanında listelenen OnePlus 15T modelinin şimdi de görselleri sızdırıldı. Bu gelişme 16 GB RAM, 7.500 mAh pil ve 165 Hz ekran gibi amiral gemisi özellikler sunacak akıllı telefonun tasarımıyla ilgili merak edilenleri netleştiriyor. İşte tüm detaylar!

OnePlus 15T'nin Tasarımı Nasıl Olacak?

Güvenilir sektör kaynakları yaklaşan OnePlus 15T’nin tasarımını sızdırdı. Görsellere göre telefon selefiyle büyük ölçüde benzer bir tasarıma sahip olacak. Tek dikkat çeken değişiklik ise OnePlus 13T’de ayrı olan yardımcı sensör ve LED flaşın artık tek bir parçada birleştirilmiş olması. Önde ise herhangi bir değişiklik göze çarpmıyor. Model, selefi gibi yüksek ekran/gövde oranına sahip delikli ekranla kullanıcıların karşısına çıkacak.

OnePlus 15T'nin Özellikleri Neler Olacak?

Gövde : Premium cam ve metal alaşım

: Premium cam ve metal alaşım Boyutlar : 150,56 × 71,82 × 8,48 mm

: 150,56 × 71,82 × 8,48 mm Ağırlık : 194 g

: 194 g Butonlar : Sağ tarafta 2 adet, sol tarafta 1 adet (Plus Key)

: Sağ tarafta 2 adet, sol tarafta 1 adet (Plus Key) Ekran Boyutu : 6,32 inç

: 6,32 inç Ekran Çözünürlüğü : 2640 × 1216 (1.5K)

: 2640 × 1216 (1.5K) Ekran Yenileme Hızı : 165Hz

: 165Hz Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED İşlemci : Snapdragon 8 Elite Gen 5

: Snapdragon 8 Elite Gen 5 İşletim Sistemi: Android 16

Android 16 Bellek ve Depolama Seçenekleri : 12GB / 256GB 16GB / 256GB 12GB / 512GB 16GB / 512GB 16GB / 1TB

: Ana Kamera : 50 megapiksel

: 50 megapiksel Periskop Kamera : 50 megapiksel

: 50 megapiksel Ön Kamera : 16 megapiksel

: 16 megapiksel Pil Kapasitesi: 7.500 mAh

7.500 mAh Şarj Hızı: 100W

100W 5G desteği

NFC

Entegre parmak izi sensörü

3,5 mm kulaklık girişi yok

microSD kart desteği yok

OnePlus 15T'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

OnePlus 15T, 6,32 inç boyutlarında AMOLED bir ekrana sahip olacak. Bu panel 2640 × 1216 piksel, yani 1.5K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunacak. Kullanıcılar yüksek çözünürlük ve yenileme hızları sayesinde akıcı bir ekran deneyimi yaşayabilecekler.

OnePlus 13T'de 6,32 inçlik, 120Hz yenileme hızını ve 1.5K çözünürlüğü destekleyen AMOLED bir ekran kullanılmıştı. Bunu göz alarak yeni modelde yenileme hızlarında ciddi bir artışın olacağını söyleyebiliriz. Diğer ekran özellikleri ise muhtemelen aynı olacak.

OnePlus 15T'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

Cihazda Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Elite Gen 5 mevcut olacak. 4.6 GHz hızında çalışan iki ve 3.62 GHz hızında çalışan altı çekirdekle gelen yonga seti 3 nm fabrikasyon süreciyle üretildi. Donanımın grafik birimi ise Adreno 840.

Yonga seti mevcutta geçen ay tanıtılan Galaxy S26 Ultra başta olmak üzere çok sayıda amiral gemisi modellerine güç veriyor. Öte yandan yapılan testlere baktığımızda PUBG Mobile, Call of Duty Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang gibi mobil oyunlarda 120 FPS'e kadar performans verebildiğini görüyoruz.

OnePlus 15T'nin Kamerası Nasıl Olacak?

OnePlus 15T, 50 megapiksel ana kamera ve 50 megapiksel periskop kamerayla geliyor. Cihazın kamerası 4K 60 FPS ve 1080p 240 FPS video kaydı yapabiliyor. Ön tarafta ise 16 megapiksel çözünürlüğünde bir selfie sensörü bizleri karşılıyor. 13T modelinde de çift 50 megapiksel kamera kurulumunun tercih edildiğini belirtelim.

OnePlus 15T'nin Bataryası Nasıl Olacak?

Akıllı telefon, selefinden daha güçlü bir bataryadan beslenecek. Sızdırılan bilgilerde, OnePlus 15T 100W hızında şarj olabilen 7.500 mAh kapasiteli bir pile sahip olduğunu görüyoruz. Karşılaştırmak gerekirse, OnePlus 13T 80W destekli 6.260 mAh kapasiteli bir bataryayla geliyordu. Bu sayede yeni model kullanıcıların gün boyunca sürekli şarj cihazı arama ihtiyacını büyük ölçüde ortadan kaldıracak.

OnePlus 15T Ne Zaman Tanıtılacak, Fiyatı Ne Kadar Olacak ve Türkiye'de Satışa Çıkacak mı?

OnePlus 15T’nin 24 Mart’ta tanıtılması bekleniyor. Akıllı telefonun fiyatının geçen yıl 3.399 yuan (vergisiz yaklaşık 21.860 TL) başlangıç fiyatıyla satışa çıkan 13T’ye kıyasla biraz daha yüksek olacağı söyleniyor. Yeni modelin 3.599 yuan (vergisiz 23.210 TL) ile 3.799 yuan (vergisiz yaklaşık 24.999 TL) arasında bir fiyatla raflardaki yerini alması kuvvetle muhtemel.

Editörün Notu

OnePlus 15T modelinin beni en çok etkileyen özelliği 165Hz'lik ekranı oldu. Selefine göre yenileme hızlarında ciddi bir iyileştirmeyle gelecek akıllı telefon Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi, 16 GB'a kadar RAM'i ve 7.500 mAh'lik pili ile tam bir amiral gemisi katili olacak.