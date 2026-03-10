OnePlus'tan 7500 mAh Bataryalı Telefon Geliyor! 100W Hızlı Şarja Sahip

OnePlus 15T'ye dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda amiral gemisinin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Bununla beraber telefonun renk seçeneği de belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip telefon, yüksek yenileme hızı, dev batarya ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak.

OnePlus 15T'nin Tasarımı Nasıl Olacak?

Paylaşılan görüntülere göre OnePlus 15T'nin tasarımı, serinin bir önceki modeli olan OnePlus 13T'ye çok benzeyecek. Arka yüzeyde köşeleri oval hâle getirilmiş bir modül konumlanacak. Bu modül üzerinde iki adet kamera ve bir adet LED flaş yer alacak. Telefonun yan tarafında ise güç ve ses butonları bulunacak. Telefonun renk seçenekleri arasında yeşil, kahverengi ve beyaz yer alacak.

OnePlus 15T'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

OnePlus 15T'nin Bataryası Kaç mAh Olacak?

Akıllı telefon 7500 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu dev batarya, akıllı telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak OnePlus 15T ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisi sayesinde kısa sürede şarj olabilecek. Böylece şarj işlemi için uzun süre beklememize gerek kalmayacak. OnePlus 13T'de ise 6260 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj desteği mevcut.

OnePlus 15T'nin Kamera Özellikleri Nasıl Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde Sony Lytia 700 ana kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.8 diyafram açıklığına sahip Samsung ISOCELL JN5 telefoto kamera bulunacak. Ana kamera ayrıca OIS teknolojisini de destekleyecek. Bu teknoloji, fotoğraf veya video çekerken el titremesinden kaynaklanan bulanıklığı azaltıyor. Böylece daha kaliteli video ve fotoğraf çekilebiliyor.

OnePlus'ın yeni telefonunda 32 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera bulunacak. OnePlus 13T'nni arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip telefoto kameranın yer aldığını bleirtelim. Önceki modelde ayrıca 16 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut.

OnePlus 15T'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

Yeni amiral gemisinde Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi bulunacak. 4.6 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 3.62 GHz hızında çalışan altı adet çekirdeğe sahip işlemci sayesinde telefonda en iyi grafikli mobil oyunlar bile herhangi bir kasma ve donma gibi sorun olmadan oynanabilecek.

OnePlus 15T Ne Zaman Çıkacak?

OnePlus 15T'nin 2026 yılının mart ayının sonuna doğru tanıtılacağı söyleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. Dev batarya, yüksek şarj hızı ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan OnePlus 13T, geçtiğimiz yılın nisan ayında tanıtılmıştı.

OnePlus 15T Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de OnePlus 15 dahil olmak üzere OnePlus'ın pek çok telefonu satılıyor ancak OnePlus 13T satılmıyor. Dolayısıyla OnePlus 15T'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin düşük olduğu söylenebilir. Konu ile ilgili açıklama yapılmadığının altını çizelim. Planlarda değişiklik olursa OnePlus 15T Türkiye'deki kullanıcılarla buluşabilir.

OnePlus 15T'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OnePlus 13T için 3 bin 399 yuan (21 bin 679 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. OnePlus 15T'nin önceki modele kıyasla daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonun tahmini fiyatı ise 3 bin 600 yuan (22 bin 961 TL) civarında olabilir. Konu ile ilgili açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Görsellere göre OnePlus 15T, OnePlus 13T'ye çok benzeyecek. Dolayısıyla iki telefon yan yana duruyorken hangisinin OnePlus 15T olduğunu anlamak oldukça zor olacak. Bu arada telefon, güçlü işlemci sayesinde yüksek performans sunacak. Böylece yüksek grafik kalitesine sahip oyunlar bile sorunsuz şekilde oynanabilecek. Dev batarya ise uzun pil ömrü elde edilmesini sağlayacak.