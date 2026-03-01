Yok Artık Dedirtti! Küçük Ama Güçlü Telefonla Çekilen Fotoğraflar Geldi

OnePlus'ın yakında tanıtması beklenen OnePlus 15T adlı yeni telefonu için önemli bir gelişme yaşandı. Kısa süre önce kamera özellikleri ile gündem olan telefon, şimdi ise kamerasıyla çekilen fotoğraflar ile adından söz ettirdi. Paylaşılan kareler, modelin kamera performansını gözler önüne seriyor.

OnePlus 15T İle Çekilen Fotoğraflar

Wang Meng Studio tarafından paylaşılan fotoğraflara baktığımızda özellikle detay seviyesi ve renk doğruluğu dikkat çekiyor. Bu iki faktör, kaliteli kameralar için oldukça önemli. Bu arada OnePlus 15T ile çekildiği belirtilen örnek fotoğraflara siz de aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Akıllı telefonun daha önce 3.5x optik yakınlaştırma sunan 50 MP çözünürlüklü periskop telefotoya sahip olacağı iddia edilmişti. Görsellerde yer alan 85 mm filigranı da bu kamerayı doğrulamış oldu. Bununla birlikte insan resminin yer aldığı kareye baktığımızdaysa ten rengi tonu geçişlerinin doğal, arka plan bulanıklığının ise gerçekçi bir derinlik hissi sunduğunu görüyoruz.

OnePlus 15T Özellikleri Neler Olacak?

Ekran: 6,32 inç, 1.5K çözünürlük, LTPO AMOLED, 165 Hz yenileme hızı

6,32 inç, 1.5K çözünürlük, LTPO AMOLED, 165 Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm)

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) RAM: 12 GB / 16 GB - LPDDR5X

12 GB / 16 GB - LPDDR5X Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB - UFS 4.1

256 GB / 512 GB / 1 TB - UFS 4.1 Ön Kamera: 32 MP - Sony IMX709

32 MP - Sony IMX709 Arka Kameralar: 50 MP Ana (OIS) + 50 MP Telefoto (3.5x Optik) + 50 MP Geniş Açı

50 MP Ana (OIS) + 50 MP Telefoto (3.5x Optik) + 50 MP Geniş Açı Batarya: 7.500 mAh

7.500 mAh Şarj Hızı: 100W kablolu

Geçmiş iddialara göre küçük boyutuna rağmen güçlü donanımlarla gelecek OnePlus 15T, 6,32 inç LTPO AMOLED ekrana sahip olacak. Bu panel 1.5K çözünürlük ve 165 Hz yenileme hızı sunacak. Ayrıca Qualcomm imzalı 3 nm fabrikasyon sürecinden geçen Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden güç alacak. Bu yonga seti sayesinde en iyi grafikli mobil oyunlar oynanabilecek. Öte yandan telefonun 12 / 16 GB RAM; 256 GB / 512 GB / 1 TB depolama alanı seçenekleri olacak.

Akıllı telefonun ön tarafında Sony IMX709 sensörlü 32 MP çözünürlüklü ön kamera yer alacak. Arka taraftaysa OIS destekli 50 MP ana ve 3.5x optik yakınlaştırma sunan 50 MP telefoto kameralar bulunacak. Son olarak 7.500 mAh batarya ve 100W kablolu hızlı şarj da beklenen OnePlus 15T özellikleri arasında.

OnePlus 15T Ne Zaman Tanıtılacak?

Söylentilere göre OnePlus 15T, Mart 2026'ta Çin'de tanıtılacak.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? En iyi akıllı telefonlar arasında yer alacak OnePlus 15T'den beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.