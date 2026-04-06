OnePlus'tan 200 MP Kameralı Telefon Geliyor! 200Hz OLED Ekranı Var

OnePlus 16'ya dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda OnePlus 16'nın kamera özellikleri ortaya çıktı. Yeni amiral gemisi modeli, yüksek çözünürlüklü kamera sayesinde çok kaliteli fotoğraf ve video çekebilecek. Cihaz ayrıca güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

OnePlus 16'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

OnePlus 16'nın Kamera Özellikleri Nasıl Olacak?

OnePlus'ın yeni telefonunda 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Periskop telefoto kamerada Samsung HP5 sensörü yer alacak. Bu sensör, düşük ışıkta bile kaliteli fotoğraflar çekilebilmesine imkân tanıyor. Ayrıca

OnePlus 15'te 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.8 diyafram açıklığına sahip periskop telefoto kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera ve 32 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip ön kamera mevcut. Yeni modelin ön kamerası da 32 megapiksel olabilir.

OnePlus 16'nın İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefonda 2 nm üretim süreciyle geliştirilecek Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro işlemcisi bulunacak. Sekiz çekirdekli bu işlemci, 4.6 GHz hızına kadar ulaşabilecek. Snapdragon 8 Elite Gen 6, bir önceki nesil olan Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisine kıyasla hem daha yüksek performans sunacak hem de daha verimli bir şekilde çalışacak.

OnePlus 15'te yer alan Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi, Wuthering Waves ve Genshin Impact'i 60 FPS'te, PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i ise 120 FPS'te çalıştırabiliyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni işlemci sayesinde en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz şekilde oynanabilecek.

OnePlus 16'nın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

OnePlus 16, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 200Hz yenileme hızı sunacak. OLED ekranda siyahların derin siyah olduğunu, yani karanlık sahnelerde bile grileşme probleminni olmadığını belirtelim. Bu ekranda ayrıca renkelr çok canlı gösteriliyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise çok akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek.

Karşılaştırma yapmak gerekirse OnePlus 15'te 6,78 inç ekran boyutu, 1272 x 2772 piksel çözünürlük, 165Hz yenileme hızı, AMOLED ekran ve 1800 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti. Buna göre yeni telefonda da 1800 nit civarı bir parlaklık görebiliriz. Yüksek parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor.

OnePlus 16 Ne Zaman Tanıtılacak?

OnePlus 16'nın 2026 yılının ekim ayında Çin'de tanıtılacağı iddia edildi. Global lansmanın ise 2026 yılının kasım ayında yapılacağı öne sürüldü. Dev batarya ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan OnePlus 15, geçtiğimiz yılın ekim ayında tanıtılmıştı.

OnePlus 16 Türkiye'de Satılacak mı?

OnePlus 16'nın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim. OnePlus 15R ve OnePlus 15 dahil olmak üzere OnePlus'ın pek çok telefonu Türkiye'de satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda OnePlus 16'nın da Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

OnePlus 16'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OnePlus 15'in 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü 75 bin TL civarı fiyat etiketiyle satılıyor. OnePlus 16'nın OnePlus 15'e kıyasla daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 80 bin TL üzeri bir fiyat etiketiyle satışa sunulabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu sebepten dolayı telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda OnePlus 16'nın en iddialı amiral gemisi modellerden biri olacağını düşünüyorum. Yüksek çözünürlüğe sahip üçlü arka kamera sistemi sayesinde çok kaliteli fotoğraf ve video çekilebileceğini söyleyebilirim. Telefonda oyun oynamayı seven biri olarak telefonun işlemcisi ve ekran özellikleri de dikkatimi çekti.

Güçlü işlemci sayesinde Genshin Impact gibi çok kaliteli grafiklere ve yoğun efektlere sahip mobil oyunlar bile sorunsuz şekilde oynanabilecek. Yüksek yenileme hızının da önemli bir avantaj olduğunu belirteyim çünkü bu sayede çok akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Özellikle 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz veya üzeri bir yenileme hızına sahip cihaza geçildiğinde bu fark belirgin şekilde hissediliyor.