120Hz Ekranlı Ucuz Redmi Telefon Geliyor! Tarih Belli Oldu

Bütçe dostu Android telefonlar arasına yeni bir model daha katılmaya hazırlanacak. Xiaomi tarafından yapılan duyuru ile birlikte Redmi A7 Pro 5G'nin tanıtım tarihi belli oldu. Yüksek yenileme hıızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplaması beklenen telefon, çok yakında tanıtılacak.

Redmi A7 Pro 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

Redmi A7 Pro 5G, 13 Nisan 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve fiyat etiketi belli olacak. Paylaşılan görsele göre telefonun arka yüzeyinde hap şeklinde bir modül yer alacak. Dikey olarak konumlanmış modül üzerinde kamera bulunacak. Modülün sağ tarafında ise LED flaş yer alacak.

Redmi A7 Pro 5G Türkiye'de Satılacak mı?

Redmi A7 Pro 5G'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Redmi 15, Redmi 15C, Redmi Note 15 ve Redmi A5 dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Redmi A7 Pro 5G Türkiye'de satışa sunulabilir.

Redmi A7 Pro 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Redmi A5'in 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 8 bin TL civarı fiyata satılıyor. Redmi A7 Pro 5G'nin Redmi A5'ten daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 10 bin TL civarı fiyat ile satışa sunulabilir. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Redmi A7 Pro 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,9 inç

6,9 inç Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD İşlemci: Sekiz çekirdekli işlemci

Sekiz çekirdekli işlemci Ana Kamera: 32 MP

32 MP Batarya: 6.300 mAh

6.300 mAh İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Redmi A7 Pro 5G'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Xiaomi'nin yeni telefonu, 6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz, IPS LCD ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan Redmi A5'te 6,88 inç ekran boyutu, 720 x 1640 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran ve 450 nit parlaklık bulunuyor.

Redmi A5'in ekran özellikleri göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 800 nit veya üzeri bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı bir ekran deneyiminin elde edileceğini belirtelim.

Redmi A7 Pro 5G'nin Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 32 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunacak. Önceki modelde 32 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip ana kamera, yardımcı lens ve 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip ön kamera tercih edilmişti. Buna göre yeni telefonda da 8 megapiksel veya üzeri bir ön kamera yer alabilir. Redmi A7 Pro 5G ayrıca 1080p çözünürlükte video kaydı yapabilecek.

Redmi A7 Pro 5G'nin Bataryası Kaç mAh Olacak?

Xiaomi'nin bütçe dostu Android telefonu, 6.300 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü elde edilecek. Redmi A5'te ise 5.200 mAh batarya kapasitesi v e 15W kablolu şarj desteği yer alıyor. Yeni modelde ise 15W üzeri bir şarj hızı görebiliriz.

Editörün Yorumu

Redmi A7 Pro 5G'nin işlemcisi henüz belli değil ancak A7 4G ve A5 modellerinde Unisoc T7250 işlemcisi tercih edilmişti. Bunu göz önünde bulundurduğumda yeni telefonun sosyal medya uygulamalarını kullanma ve internette gezinme gibi aktivitelerin yanı sıra Crossy Road, Candy Crush Saga ve Temple Run gibi basit mobil oyunlar için yeterli performans sunacağını söyleyebilirim.

Telefon yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi sağlayacak. Örneğin ben 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farklı belirgin şekilde hissetmiştim. Menüler arasında gezinirken bile bu fark belli oluyor. Bu arada yüksek batarya kapasitesi sayesinde telefonun uzun pil ömrüne sahip olacağını da belirteyim.