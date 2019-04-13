OnePlus CEO'su: Katlanabilir Telefon Çıkarmayacağız

OnePlus'ın bu yıl piyasaya süreceği tahmin edilen üç cihazın da katlanabilir olmayacağı ortaya çıktı. Öğrenciler ile buluşmak için Milano'ya giden OnePlus CEO'su Pete Lau, yaptığı açıklamalarda gelecekle ilgili düşüncelerini paylaştı.

Katlanabilir telefonlar hakkında düşüncelerini paylaşan Lau, katlanabilir telefonların fiyatları nedeniyle günümüz için hazır olmadığını söyledi. Günümüzdeki telefonlar ile katlanabilir olan telefonlar arasında temel olarak bir farkın olmadığını belirten Lau, katlanabilen ekranlı telefonların potansiyelinin olduğunu ifade etti.

Lau öğrencilere şirketin gelecekte diğer alanlarda gelişmesi gerektiğini belirtti. One Plus'ın yakın zamanda bir televizyon veya akıllı ekran çıkaracağını söyleyen Pete Lau, uzaktan kumandalı televizyonların modasının geçtiğini ifade etti. Lau, OnePlus'ın yapay zeka ile alışkanlıklarınızı öğreneceği bir televizyon üzerinde çalıştıklarına işaret etti.

OnePlus Otomotiv İşine Girmek İstiyor

OnePlus CEO'su açıklamalarının devamında "OnePlus otomotiv işine girmek istiyor, elektronik üzerinde çalışıyor." dedi. OnePlus'ın üzerinde çalıştığı birden fazla teknoloji bulunuyor. Lau OnePlus'ın üzerinde çalıştığı bulut tabanlı bir ofis çözümünün de olduğu söyledi. Bulut tabanlı ofis çözümünde 5G ve yapay zeka teknolojisine yer verilecek.

Sizler OnePlus'ın CEO'su Pete Lau'nun açıklamaları hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce OnePlus gelecekte bir otomobil çıkarır mı? Yorumlarınızı bekliyoruz!