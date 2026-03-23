165Hz OLED Ekranlı Telefon Geliyor! 16 GB RAM, Dev Batarya ve Dahası

OPPO'nun yeni telefonu K15 Turbo'ya dair önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde bir görüntüsü sızdırılan K15 Turbo, kısa süre önce bir sertifika platformunda görüldü. Çok yakında tanıtılması beklenen Android telefon, dev batarya ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak.

OPPO K15 Turbo'nun TENAA Sertifikası Ne İşe Yarıyor?

OPPO K15 Turbo, PMH110 model numarası ile birlikte TENAA sertifikası aldı. Bu sertifika, telefonun telekomünikasyon standrtlarına uygun olduğunu gösteriyor. Yani TENAA sertifikası, telefonun Çin'de satışa sunulabilmesi için gerekli yasal izinleri sağlıyor. Söz konusu sertifika olmadan bir telefon Çin'de resmî olarak satışa sunulamaz.

OPPO K15 Turbo'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Büyüklüğü: 6,59 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1256 x 2760 piksel

Ekran Teknolojisi: OLED

Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

İşlemci: Dimensity 8500

RAM: 8 GB / 12 GB / 16 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB

Batarya Kapasitesi: 7.625 mAh

Hızlı Şarj: 80W

Ana Kamera: 50 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 16 MP

OPPO K15 Turbo'nun İşlemcisi Nasıl Olacak?

OPPO'nun yeni telefonunda Dimensity 8500 işlemcisi bulunacak. MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide 3.4 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 3.2 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 2.2 GHz hızında çalışan dört çekirdek mevcut. Bu işlemci Mobile Legends: Bang Bang'i 120 FPS civarı, Genshin Impact'i ise 59 FPS civarında çalıştırabiliyor. Ayrıca PUBG Mobile ve League of Legends: Wild Rift dahil olmak üzere çoğu oyunda sorunsuz şekilde oynanabiliyor.

OPPO K13 Turbo'da Dimensity 8450 tercih edilmişti. MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide 3.25 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 3.0 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 2.1 GHz hızında çalışan dört çekirdek yer alıyor. Bu işlemcinin de çoğu oyunu kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan çalıştırabildiğini belirtelim.

OPPO K15 Turbo'nun Ekran Özellikleri Neler Olacak?

K15 Turbo, 6,59 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Telefon, OLED ekran üzerinde 1256 x 2760 piksel çözünürlük çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. OLED ekranda ise siyahlar tam siyah olarak görünüyor ve canlı renkler elde ediliyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan OPPO K13 Turbo'da 6,8 inç ekran boyutu, 1280 x 2800 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 1600 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti. Yeni telefonda da 1600 nit veya üzeri bir parlaklık görebiliriz.

OPPO K15 Turbo'nun Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera yer alacak. Önceki modelde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde ikinci kamera tercih edilmişti.

OPPO K15 Turbo'nun Bataryası Kaç mAh Olacak?

K15 Turbo'da 7.625 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Bu dev batarya sayesinde uzun pil ömrü elde edilecek. Telefon ayrıca 80W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. K13 Turbo'da ise 7.000 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj teknolojisi yer alıyor. Dolayısıyla K15 Turbo'nun batarya tarafında önemli bir artış yaşanacak.

OPPO K15 Turbo Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO K15 Turbo'nun 2026 yılının nisan ayında tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyatı ve renk seçenekleri belli olacak. Dev batarya, yüksek yenileme hızı ve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan OPPO K13 Turbo, geçtiğimiz yılın temmuz aıynda tanıtılmıştı.

OPPO K15 Turbo Türkiye'de Satılacak mı?

OPPO K15 Turbo'nun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ile ilgili resmî açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Reno 14F 5G ve Find X9 Pro dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor ancak K serisi şimdiye kadar Türkiye'de satışa sunulmadı. Bu nedenle yeni telefonun Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin düşük olduğu söylenebilir. Planlarda değişiklik olursa K15 Turbo Türkiye'deki kullanıcılarla buluşabilir.

OPPO K15 Turbo'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO K13 Turbo için 1.799 yuan (11.588 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. K15 Turbo'nun K13 Turbo'dan daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 1900 yuan (12.238 TL) başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Eğer telefon Türkiye'ye gelirse tahmini vergili fiyatı 24 bin TL civarı olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Mobil cihazda oyun oynamayı seven biri olarak OPPO K15 Turbo'nun güçlü donanımı dikkatimi çekti. Dimensity 8500 sayesinde çoğu oyun kasma, takılma veya donma gibi bir sorun olmadan oynanabileceğini söyleyebilirim. Bir telefonda işlemcinin yanı sıra bataryanın da çok önemli olduğunu düşünüyorum. K15 Turbo, 7.625 mAh sayesinde uuzn pil ömrü sunacak. Böylece telefonu sık sık şarj etmek zorunda kalmayacağız.

165Hz yenileme hızının akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlayacağını belirteyim. Örneğin ben 60Hz yenileme hızına sahip bir telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde bu farkı belirgin şekilde hissetmiştim. Sonuç olarak K15 Turbo, bence kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacaktır.