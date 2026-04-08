OnePlus'tan Kameralı Oyun Konsolu Geliyor! Görüntüsü Sızdırıldı

OnePlus, akıllı telefon pazarından sonra şimdi de oyun konsolu geliştiriyor. İlk olarak geçen ayın sonlarına doğru ortaya çıkan cihazın özellikleri şimdiye kadar belirsizlik içindeydi. Son sızıntı ile birlikte tasarıma dair önemli ipuçları elde edildi. Ayrıca nasıl özelliklere sahip olacağı hakkında da önemli iddialar ortaya atıldı.

OnePlus'ın Oyun Konsolu Nasıl Bir Tasarımla Gelecek?

Sızdırılan görsel, sadece arka kısmı içerdiği için OnePlus'ın oyun konsolunu net bir şekilde görmemize fırsat sunmuyor ama yine de markanın nasıl bir tasarım standardı benimsediği hakkında fikir edinebiliyoruz. Cihaz, şimdiye kadar geliştirdiği akıllı telefonların yanında epey kalın kalıyor. Her iki tarafında da mor renkli tutma yerleri mevcut.

Alt tarafta USB Type-C bağlantı noktası ve yanlarda ses açma ve kısma düğmeleri yer alıyor. Üst kısımda ise tetik düğmeleri yer alıyor. Bu tuşlar sayesinde tıpkı Xbox Series X / S veya PlayStation 5'in kontrolcüsünde olduğu gibi oyunda ateş edebileceğiz veya arabayı hareket ettirebileceğiz. Öte yandan cihazın arkasında âdeta bir akıllı telefonu anımsatan çift kamera ve LED Flaş da yer alıyor. Bu kameranın fotoğraf ve video çekmek için kullanılması pek olası değil.

Marka, bunun yerine artırılmış gerçeklik oyunlarına daha iyi konsantre olmanızı sağlamak istiyor olabilir. Arka kamera sayesinde Pokemon Go tarzı AR oyunları oynamanızı mümkün kılabilir. Böylece gerçek hayat ile oyunun iç içe geçtiği oyunlarla oldukça eğlenceli bir zaman geçirme imkânı elde edebilirsiniz.

OnePlus'ın Oyun Konsolu Hangi Özellikleri Sunacak?

Yeni oyun konsolunun özellikleri henüz netleştirilmedi ancak sızıntılar aşağı yukarı nasıl performans sunacağı hakkında fikir sağlıyor. Ortaya çıkan bilgilere göre cihaz, 8 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Bunun oldukça ideal bir boyut olduğunu söylemek mümkün. Eğer biraz daha büyük ekranla gelseydi tek elde tutmak oldukça zor olabilirdi. Bu da kullanıcı deneyimini epey olumsuz etkileyebilirdi.

Daha önce özellikle FPS (Birinci Şahıs Nişancı) türüne özel olarak optimize edildiği belirtilen cihazın Dimensity işlemcisinden güç alacağı ileri sürüldü. Bu işlemcinin üst düzey olacağı ifade edildi. Büyük bir olasılıkla Dimensity 9500 işlemcisi bulunacak. Bu işlemci, Fortnite'ta yüksek doku kalitesi etkinleştirildiğinde dahi 120 civarında FPS almanıza olanak sağlıyor. Ayrıca CarX Street gibi gelişmiş grafik kalitesine sahip bir oyunu çok yüksek grafik ayarlarında oynadığınızda bile 56-60 arasında FPS elde edebiliyorsunuz.

OnePlus'ın Oyun Konsolu Türkiye'de Satılacak mı?

OnePlus'ın üzerinde çalıştığı oyun konsolu en azından ilk başta belirli bir pazar ile sınırlı kalacak. Çin'in mobil pazarda ne kadar yüksek bir paya sahip olduğunu göz önünde bulundurursak bu pazarın Çin olma ihtimalinin epey yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Tabii, bu model eğer geniş bir kitlenin beğenisini kazanırsa ileride Türkiye dâhil diğer ülkelere de gelebilir.

OnePlus, İlk Kez mi Oyun Konsolu Geliştiriyor?

OnePlus daha önce hiç oyun konsolu geliştirmedi. Şu ana kadar özellikle akıllı telefon ve tablet pazarına odaklanarak faaliyet yürüttü. Elbette ki oyun pazarına yabancı bir marka değil. Daha önce OnePlus Turbo 6 ve daha pek çok oyun telefonu piyasaya sürdü. Yeni geliştirilecek olan oyun konsolu ise OnePlus'ın mevcut bilgi birikimini oyun konsolu pazarında da hâkim konuma yükselmek için kullanacağını gösteriyor.

Editörün Yorumu

OnePlus'ın oyun konsolunun tasarımı pek ilgimi çekmedi. Elbette ki bu kötü bir cihaz olacağını düşündüğüm anlamına gelmiyor. Aksine çok güçlü bir oyun konsolunun yolda olduğu kanaatindeyim. Özellikle Dimensity 9500 ve yüksek yenileme hızı ile karşımıza çıkarsa oyunlarda epey akıcı bir deneyim elde edebiliriz. Bu da keyifli vakit geçirmemize yardımcı olabilir.