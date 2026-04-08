Xiaomi'nin Oyun Canavarı Telefonu Yolda! 100W Hızlı Şarj ve Dahası

Xiaomi 17T Pro ile uzun zamandır söylentilerin arka arkası kesilmiyor. Daha önce birçok sertifika alan, pek çok özelliği sızdırılan akıllı telefonun şimdi de ne zaman tanıtılacağı ortaya çıktı. Son derece etkileyici özelliklerle birlikte gelmesi beklenen cihaz, çok yakın bir zamanda kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Xiaomi 17T Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi 17T Pro'nun Nisan yani bu ay içinde tanıtılacağı iddia edildi. Markanın resmî web sitesi üzerinden listelenen modeller arasında görüntülenen akıllı telefonun hangi özelliklere sahip olduğu ise tanıtımla birlikte netlik kazanacak. Bu arada Xiaomi 15T Pro, geçen yılın Eylül ayında tanıtılmıştı. Ondan bir önceki model Xiaomi 14T serisinin Pro modelinin tanıtımı da Eylül 2024'te gerçekleştirilmişti. Bu da markanın 17T Pro için farklılığa gideceğini gösteriyor.

Xiaomi 17T Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Xiaomi'nin şu an Türkiye'de 15T Pro da dahil olmak üzere pek çok akıllı telefonu satılıyor. Bunu göz önünde bulunduracak olursak Xiaomi 17T serisinin Pro modelinin de Türkiye'de yer alan kullanıcılarla buluşturulacağını söylemek mümkün. Elbette ki konuya ilişkin henüz resmî bir açıklamada bulunulmadı, o yüzden planlar değişiklik gösterebilir.

Xiaomi 17T Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi 17T Pro'nun fiyatı henüz açıklığa kavuşturulmadı ancak fikir almak açısından bir önceki modele göz atabiliriz. Xiaomi 15T Pro, Türkiye'de 46 bin 999 TL fiyata satılıyor. Yeni model, öncekine göre donanım bakımından daha gelişmiş olacak. O yüzden yeni akıllı telefonun da 50 bin TL civarında bir fiyatla satışa sunulabileceğini söylemek mümkün.

Xiaomi 17T Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Dimensity 9500

Ana Kamera: 50 MP

Telefoto Kamera: 50 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 12 MP

Ön Kamera: 32 MP

RAM: 12 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

Batarya: 8.500 mAh

Hızlı Şarj: 100W

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 ve IP69 sertifikaları

IP68 ve IP69 sertifikaları Güvenlik: Parmak izi sensörü

Xiaomi 17T Pro Kaç mAh Batarya ile Gelecek?

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre telefon, 8.500 mAh batarya kapasitesi ile gelecek. Bununla birlikte 100W hızlı şarj desteği sunacak. Xiaomi 15T Pro'ya göre çok büyük yenilik olacağı söylenebilir. Öyle ki önceki model sadece 5.500 mAh batarya kapasitesi ve 90W hızlı şarj desteği ile sunulmuştu. Yeni modelin 8.500 mAh'lik batarya ile gelecek olması ise bize gerçekten çok uzun bir kullanım süresi sağlayacak. Şarj hızının da bu bataryaya göre yeterli olacağını söyleyebiliriz.

Xiaomi 17T Pro'nun Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Xiaomi 17T Pro'nun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera bulunacak. Ön yüzeyinde 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Cihazla 8K'ya kadar video kaydı yapmak mümkün olacak.

Hatırlayacak olursanız bir önceki modelin kamera tarafı için de aynı özellikler tercih edilmişti. Peki, bu yeni cihazın kamera bakımından hiçbir yenilik içermeyeceği anlamına mı geliyor? Elbette ki hayır, çekimlerin ne kadar kaliteli olacağını belirleyen unsurlar sadece çözünürlükten ibaret değil. Yazılım tarafındaki iyileştirmeler de kritik rol oynuyor.

Bir önceki modelin kamera testlerine göz attığımızda oldukça yüksek kaliteli görüntüler görüyoruz, sallantılara rağmen görüntü net şekilde kalıyor. Ayrıca 100X yakınlaştırmada bile görüntü büyük ölçüde kaliteli durmaya devam ediyor. Gece modu ile yapılan çekimler ise oldukça ideal görünüyor. Yeni modelde bu kalitenin daha da üzerine çıkılacağı öngörülüyor.

Xiaomi 17T Pro'nun İşlemcisi Nasıl Olacak?

Cihaz, Dimensity 9500 işlemcisinden güç alacak. Daha önce vivo X300, X300 Pro, OPPO Find X9 Pro ve daha birçok modelde de tercih edildiğini gördüğümüz bu güçlü işlemci, 3 nm üretim süreciyle geliştirildi. Bilmeyenler için bu değer ne kadar düşük olursa yüksek güç tüketen uygulamaları aynı anda kullanmak da o kadar sorunsuz oluyor çünkü işlem gücü artıyor. Ayrıca güç tüketimi açısından daha verimli hâle gelip ısınma gibi sorunlar minimum seviyeye iniyor.

Akıllı telefonların özellikle oyun oynamak gibi amaçlarla tercih edildiğini düşünürsek oyun performansı açısından da birkaç örnek vermekte fayda var. Genshin Impact'i yüksek grafik ayarlarında oynadığınızda genel olarak 60 FPS almanızı sağlıyor. Genshin Impact kadar sistemi zorlayan oyunlardan biri olan Zenless Zone Zero'da ise yine yüksek grafik ayarlarında yoğun efektli savaşlarda 30-40 FPS elde edebiliyorsunuz.

Editörün Yorumu

Xiaomi 17T Pro'nun oldukça geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından talep görecek bir model olduğunu düşünüyorum. Özellikle kamera tarafında beklentilerimin epey yüksek olduğunu söyleyebilirim. Xiaomi 15T Pro zaten epey etkileyici bir çekim kalitesi sunuyor. 17T Pro ile bunun nasıl bir seviyeye geleceğini de bu yüzden oldukça merak ediyorum.