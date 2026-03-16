16 GB RAM’li Oyun Canavarı Tabletin Özellikleri Sızdı!

OnePlus'ın yakında tanıtması beklenen yeni amiral gemisi tableti Pad 3 Pro için önemli bir gelişme yaşandı. Bu doğrultuda modelin bazı teknik özellikleri ortaya çıktı. Peki heyecanla beklenen yeni mobil cihaz, tüketicilere neler sunacak? İşte beklenen OnePlus Pad 3 Pro özellikleri!

OnePlus Pad 3 Pro Özellikleri Neler Olacak?

Yeni akıllı telefon ve tabletlerle ilgili sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station, kısa süre önce yaptığı yeni paylaşımla OnePlus Pad 3 Pro modelinin bazı özelliklerini açıkladı. Bu yeni detaylara göre tablet, 13,2 inç büyüklüğünde büyük bir ekranla gelecek.

Geçen yıl piyasaya sürülen OnePlus Pad 2 Pro da aynı boyutta ekrana sahipti. Buna göre cihaz, ekran boyutu açısından selefine kıyasla herhangi bir değişiklik sunmayacak. Panelin diğer teknik özellikleri ise henüz bilinmiyor ancak bu noktada bazı iyileştirmeler yapılması bekleniyor.

Öte yandan 16 GB RAM + 512 GB depolama alanı sunacak OnePlus Pad 3 Pro, Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciden güç alacak. Oldukça güçlü olan bu yonga seti üst düzey performans gerektiren işlerde öne çıkacak. Enerji verimliliğiyle dikkat çeken işlemci, aynı zamanda PUBG Mobile ve Real Racing 3 gibi en iyi grafikli mobil oyunları da rahat bir şekilde çalıştırabilecek.

Titanyum ve yeşil olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunacak OnePlus Pad 3 Pro’nun batarya kapasitesi de gün yüzüne çıktı. Buna göre tablet, enerjisini 10.000 mAh’in üzerinde kapasiteli bir bataryadan alacak. Bu sayede cihazın özellikle video izleme, oyun oynama ve günlük kullanımda sıkça şarj gerektirmeden uzun süre kullanılabilmesi bekleniyor.

OnePlus Pad 3 Pro Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Sektör kaynaklarına göre OnePlus Pad 3 Pro’nun başlangıç fiyatı yaklaşık 600 dolar civarında olacak ve ilk etapta satışa Çin’de sunulması bekleniyor. Peki bu model Türkiye pazarına gelir mi ve gelirse fiyatı ne kadar olur?

OnePlus Pad 3 Pro Türkiye'de Satılır mı?

Çinli üretici OnePlus, maalesef Türkiye pazarına Samsung, Apple, Xiaomi ve vivo kadar önem vermiyor. Ki marka ülkemizde resmi olarak faaliyet bile göstermiyor. Bu nedenle OnePlus Pad 3 Pro’nun Türkiye’de satılma ihtimali oldukça düşük. Zira selefi Pad 2 Pro da ülkemize gelmemişti. Peki bir ihtimal satılırsa fiyatı ne kadar olur?

Beklenen başlangıç fiyatı olan 600 doları güncel döviz kuru üzerinden çevirdiğimizde yaklaşık 26 bin 500 TL ediyor. Türkiye’de tabletler için uygulanan yüzde 20 vergi ile bu rakam 32 bin TL civarına çıkıyor. Bunu da OnePlus Pad 3 Pro’nun tahmini Türkiye fiyatı olarak gösterebiliriz. Ancak ülkemizde satışa çıkma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu tekrardan hatırlatalım.

Editörün Yorumu

OnePlus Pad 3 Pro’nun fiyatı yüksek olsa da özelliklerinin gerçekten dikkat çekici olduğunu söyleyebilirim. Açıkçası ben mobil cihaz üzerinden çok oyun oynamıyorum ancak oynuyor olsaydım bu modeli tercih edebilirdim. Tabletin işlemcisi ve 16 GB RAM kapasitesi sayesinde performansı yüksek olacaktır.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? OnePlus Pad 3 Pro'dan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.