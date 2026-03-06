OnePlus'ın Çok Güçlü Telefonu Performans Testinde! 16 GB RAM'i Var

OnePlus 15T'ye dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda yeni amiral gemisi modeli Geekbench'te ortaya çıktı. Böylece akıllı telefonun ne kadar güçlü olacağı belli oldu. Ayrıca akıllı telefonun bazı özellikleri de açıklığa kavuştu. Test sonuçlarına göre telefonda Qualcomm'un en güçlü işlemcisi bulunacak.

OnePlus 15T Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

OnePlus 15T, PLZ110 model numarası ile birilkte Geekbench'te görüldü. Akıllı telefon tek çekirdek testinde 3 bin 440 puan, çoklu çekirdek testinde ise 10 bin 523 puana ulaştı. Geekbench testinde cihazın 16 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı. Test sonuçlarına göre telefonda Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi bulunacak.

Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Bu güçlü işlemci sayesinde telefonda PUBG Mobile, Genshin Impact ve Asphalt 9 dahil olmak üzere en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz şekilde oynanabilecek.

OnePlus 15T'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ön Kamera: 32 MP

32 MP Ana Kamera: 50 MP Sony Lytia 700 (OIS destekli)

50 MP Sony Lytia 700 (OIS destekli) Telefoto Kamera: 50 MP Samsung ISOCELL JN5 (f/2.8 diyafram açıklığı)

50 MP Samsung ISOCELL JN5 (f/2.8 diyafram açıklığı) İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1TB

256 GB / 512 GB / 1TB Batarya: 7500 mAh

7500 mAh Hızlı Şarj: 100W

100W Ekran Boyutu: 6,31 inç

6,31 inç Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: AMOLED

OnePlus 15T'nin Kamera Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre OnePlus 15T'nin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.8 diyafram açıklığına sahip telefoto kamera buluancak. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Arka kameraların 4K ve 1080p çözünürlüklerinde, ön kameranın ise 1080p çözünürlüğünde video kaydı yapabilmesi bekleniyor.

OnePlus 15T'nin Bataryası Kaç mAh?

OnePlus 15T, 7500 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Akıllı telefon, bu dev batarya sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Böylece telefonu sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Cihaz ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji, akıllı telefonun kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek.

OnePlus 15T Ne Zaman Çıkacak?

OnePlus 15T'nin 2026 yılının mart ayının sonuna doğru tanıtılacağı söyleniyor. Türkiye'de OnePlus marka birçok telefon şu anda satılıyor ancak OnePlus 13T satılmıyor. Dolayısıyla OnePlus 15T'nin de Türkiye'de satışa sunulması beklenmiyor. Konuya adir resmî açıklama yapılmadığının altını çizelim.

OnePlus 15T'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OnePlus 13T için 3 bin 399 yuan (21 bin 735 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. OnePlus 15T'nin önceki modele kıyasla daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonun tahmini fiyatı ise 3 bin 600 yuan (23 bin 20 TL) civarında olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat etiketiyle satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Geekbench testinin sonuçlarına göre OnePlus 15T'nin yüksek grafik kalitesine sahip oyunları bile sorunsuz bir şekilde çalıştıracağını söyleyebilirim. Telefon, yüksek performansın yanı sıra 165Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekran, dev batarya ve yüksek şarj hızıyla da dikkatimi çekmeyi başardı. Telefonun genel olarak ihtiyaçları fazlasıyla karşılayacağını düşünüyorum.