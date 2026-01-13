8000 mAh Bataryalı Telefon Geliyor! 1.5K Çözünürlük ve Dahası

OnePlus, yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile birlikte akıllı telefonun özellikleri ortaya çıktı. Paylaşılan bilgilere göre Android telefonda dev batarya bulunacak. Bu sayede uzun pil ömrü elde edilecek. Akıllı telefon ayrıca yüksek çözünürlüklü ekranıyla da dikkatleri üzerinde toplayacak.

OnePlus'ın Yeni Telefonunda Özellikler Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,59 inç

6,59 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Batarya: 8.000 mAh

8.000 mAh Yazılım: Android 16 tabanlı ColorOS 16

Ortaya çıkan bilgilere göre OnePlus'In üzerinde çalıştığı yeni akıllı telefonda 8.000 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Bu dev batarya, akıllı telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Böylece telefonu sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Bu da genel telefon kullanım deneyimini üst seviyeye taşıyacak.

Telefonun şarj hızına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı ancak dev batarya göz önünde bulundurulduğunda şarj hızı muhtemelen yüksek olacaktır. Akıllı telefonun ekran teknolojisi henüz belli değil fakat AMOLED veya OLED teknolojisi tercih edilecektir. Android 16 tabanlı ColorOS 16 ile birlikte gelmesi beklenen akıllı telefon 1.5K çözünürlük sunacak.

OnePlus marka yeni akıllı telefonun ismine dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Cihazın Nord veya Ace serisinde yer alacağı tahmin ediliyor. Depolama tarafında 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere üç farklı seçenek görebiliriz. Ekran altı parmak izi sensörü ile gelmesi beklenen telefon, yüz tanıma ile ekran kilidi açma özelliğini içerebilir.

Android telefon, belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olacak. Telefon ayrıca 12 GB ve 16 GB RAM seçenekleri sunabilir. İşlemciye dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. 2025 yılının ekim ayında tanıtılan OnePlus Ace 6'da Snapdragon 8 Elite, 2025 yılının aralık ayında tanıtılan OnePlus Ace 6T'de ise Snapdragon 8 Gen 5 tercih edilmişti. Yeni telefonda da Qualcomm'un Snapdragon işlemcisini görebiliriz.