8000 mAh Bataryalı Telefon Geliyor! 1.5K Çözünürlük ve Dahası
OnePlus'ın tanıtmaya hazırlandığı yeni telefonun özellikleri ortaya çıktı. Peki, telefonda kaç mAh bataray bulunacak? İşte merak edilen sorunun yanıtı!
⚡ Önemli Bilgiler
- OnePlus'ın yeni telefonunda 8.000 mAh batarya kapasitesi bulunacak.
- Akıllı telefonun ekranı 6,59 inç büyüklüğünde olacak.
- Android 16 tabanlı ColorOS 16 ile birlikte gelecek telefon 1.5K çözünürlük sunacak.
OnePlus, yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile birlikte akıllı telefonun özellikleri ortaya çıktı. Paylaşılan bilgilere göre Android telefonda dev batarya bulunacak. Bu sayede uzun pil ömrü elde edilecek. Akıllı telefon ayrıca yüksek çözünürlüklü ekranıyla da dikkatleri üzerinde toplayacak.
OnePlus'ın Yeni Telefonunda Özellikler Nasıl Olacak?
- Ekran Boyutu: 6,59 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1.5K
- Batarya: 8.000 mAh
- Yazılım: Android 16 tabanlı ColorOS 16
Ortaya çıkan bilgilere göre OnePlus'In üzerinde çalıştığı yeni akıllı telefonda 8.000 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Bu dev batarya, akıllı telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Böylece telefonu sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Bu da genel telefon kullanım deneyimini üst seviyeye taşıyacak.
Telefonun şarj hızına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı ancak dev batarya göz önünde bulundurulduğunda şarj hızı muhtemelen yüksek olacaktır. Akıllı telefonun ekran teknolojisi henüz belli değil fakat AMOLED veya OLED teknolojisi tercih edilecektir. Android 16 tabanlı ColorOS 16 ile birlikte gelmesi beklenen akıllı telefon 1.5K çözünürlük sunacak.
OnePlus marka yeni akıllı telefonun ismine dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Cihazın Nord veya Ace serisinde yer alacağı tahmin ediliyor. Depolama tarafında 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere üç farklı seçenek görebiliriz. Ekran altı parmak izi sensörü ile gelmesi beklenen telefon, yüz tanıma ile ekran kilidi açma özelliğini içerebilir.
100W Hızlı Şarja Sahip Telefon Geliyor! 16 GB RAM ve Dahası
Huawei Pura 90 Ultra'nın işlemci ve şarj hızı özellikleri sızdırıldı. 200 MP kamera ile birlikte gelecek olan telefon yakında kullanıcılarla buluşturulacak.
Android telefon, belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olacak. Telefon ayrıca 12 GB ve 16 GB RAM seçenekleri sunabilir. İşlemciye dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. 2025 yılının ekim ayında tanıtılan OnePlus Ace 6'da Snapdragon 8 Elite, 2025 yılının aralık ayında tanıtılan OnePlus Ace 6T'de ise Snapdragon 8 Gen 5 tercih edilmişti. Yeni telefonda da Qualcomm'un Snapdragon işlemcisini görebiliriz.