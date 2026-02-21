Uygun Fiyatlı Bilgisayar Tanıtıldı! Qualcomm İşlemci ve Dahası

Bütçe dostu mini bilgisayarlar arasına yeni bir model daha katıldı. OnLogic, Factor 101 isimli yeni bir bilgisayar tanıttı. Bununla beraber bilgisayarın özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. Mini PC'de Qualcomm tarafından geliştirilen bir işlemci bulunuyor. Bilgisayar ayrıca entegre GPU ile birlikte geliyor.

OnLogic Factor 101'in Özellikleri Neler?

İşlemci: Qualcomm Kryo 670

Qualcomm Kryo 670 Ekran Kartı: Entegre GPU

Entegre GPU RAM: 8 GB LPDDR4X 3200 MHz

8 GB LPDDR4X 3200 MHz Depolama: 128 GB

128 GB NPU: Hexagon 770, 12 TOPS yapay zekâ işlem gücü

Hexagon 770, 12 TOPS yapay zekâ işlem gücü Portlar: 1 adet 1G Ethernet, 1 adet 10G Ethernet, 4 adet USB 3.0 Type-A, 1 adet USB 3.0 Type-C, 1 adet HDMI

1 adet 1G Ethernet, 1 adet 10G Ethernet, 4 adet USB 3.0 Type-A, 1 adet USB 3.0 Type-C, 1 adet HDMI Boyut: 94 x 157 x 70,5 mm

94 x 157 x 70,5 mm Ağırlık: 570 gram

OnLogic Factor 101 gücünü Qualcomm Kryo 670 işlemcisinden alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, bir adet Kryo Prime, üç adet Kryo 670 Gold ve dört adet Kryo 670 Silver olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Kryo Prime 2.7 GHz, Kryo 670 Gold 2.4 GHz, Kryo 670 Silver ise 1.9 GHz hızında çalışıyor.

Bu işlemci sayesinde mini bilgisayar, ofis işlerinin yanı sıra Minecraft, Among Us ve Stardew Valley gibi düşük sistem gereksinimli oyunlar için yeterli bir performans sunuyor. Düşük güç tüketimine sahip olan mini bilgisayarda fan bulunmuyor. Bu nedenden dolayı mini bilgisayar çok sessiz çalışıyor.

Factor 101'de 8 GB LPDDR4X 3200 MHz RAM ve 128 GB depolama alanı mevcut. Bilgisayarda bulunan Hexagon 770 NPU, 12 TOPS seviyesinde yapay zekâ işlem gücü sunuyor. 94 x 157 x 70,5 mm boyutlarında ve 570 gram ağırlığında olan bilgisayar, bu sayede kolayca taşınabiliyor. PC ayrıca duvara monte edilebiliyor.

Portlar arasında bir adet 1G Ethernet, bir adet 10G Ethernet, dört adet USB 3.0 Type-A, bir adet USB 3.0 Type-C, bir adet HDMI bulunuyor. Ethernet portları sayesinde yüksek veri aktarımı sağlanıyor. Dolayısıyla Factor 101, küçük boyutuna rağmen oldukça işlevsel bir bağlantı çeşitliliği sunuyor.

OnLogic Factor 101'in Fiyatı Ne Kadar?

Siyah renge sahip olan OnLogic Factor 101 için 599 dolar (26 bin 254 TL) fiyat etiketi belirlendi. OnLogic'in bilgisayarları Türkiye'de satılmıyor. Dolayısıyla OnLogic Factor 101'in Türkiye'de satışa sunulması beklenmiyor. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.