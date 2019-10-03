Önümüzdeki Ay Düzenlenecek Olan X019'un Detayları Paylaşıldı

Beş yıllık bir aranın ardından geçtiğimiz sene geri dönen X0 (kimi zaman X olarak da nitelendiriliyor), bu sene Londra şehrinin Stratford bölgesindeki Copper Box Arena'da düzenlenecek. Microsoft, önümüzdeki ay düzenlenecek olan etkinlik ile ilgili detayları paylaştı.

14 - 16 Kasım 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan X019 için, Xbox Oyunları Pazarlama Müdürü Aaron Greenberg bu yılın en büyük Microsoft etkinliği olacağını iddia etmişti. Bu iddianın ne kadar gerçekçi olduğunu yakın bir zamanda göreceğiz.

Amerika menşeli yazılım devi, etkinlik için zaman daralırken Xbox sayfası üzerinden merak edilen detayları paylaştı. Buna göre, etkinliğe katılanlar Xbox One ve PC için satışa sunulacak olan oyunları deneyebilecekler. Bunun yanı sıra Xbox Game Studios takımları tarafından düzenlenecek olan panellere katılımda bulunabilecekler ve geliştiriciler ile tanışabilecekler.

Son olarak, daha önceden de belirtildiği üzere Kasım ayının Inside Xbox programı X019 sırasında gerçekleştirilecek. 14 Kasım 2019 Perşembe günü TSİ 23:00 sıralarında başlayacak olan programı dilediğiniz takdirde Youtube veya Mixer üzerinden izleyebileceksiniz.