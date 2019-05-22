Windows ve Mac kullanıcılarının favori internet tarayıcılarından Opera’nın oyunculara özel sürümü geliyor. Çok yakında indirilmeye açılacağı duyurusu yapılan Opera Gaming Browser (Opera GX), aklı oyunda olanlar için tasarlanmış çok özel ve yepyeni bir tarayıcı geliyor.

Opera GX: Oyunculara Özel İnternet Tarayıcısı

Hatırlayacağınız üzere bu ayın başlarında Opera kurucusunun geliştirdiği web tarayıcı Vivaldi’ye Razer Chroma entegrasyonu gelmişti. Gezilen web sitesinin rengini Razer Chroma destekli klavye, mouse veya başka bir aksesuarla eşleştirerek kullanıcıya görsel şölen yaşatan bu özelliği ikinci kullanan isim Opera olacak.

Tarayıcı pazarında yüzde 1’lik bir paya sahip olan Opera’nın oyuncular için tasarladığı web tarayıcısı Opera GX, simsiyah ve kırmızı; iki etkileyici renkten oluşan arayüzüyle göründü. Şu anda tarayıcı hakkında tek bildiğimiz; kırmızı ağırlıklı koyu temaya sahip olacak olması ve deneyimlemek için çok beklemeyecek olmamız. Opera GX oyuncu tarayıcısının özellikleri hakkında hiçbir şey paylaşılmadı. Google Stadia gibi uzaktan oyun oynama servislerine ilişkin bazı geliştirmeler sunarsa oyuncuların favori tarayıcısı olabilir.

Opera GX "Çok Yakında" İndirilebilecek

Bir oyuncu olarak Opera GX internet tarayıcısı ilginizi çektiyse, erken erişim sayfasından e-posta adresinizle kayıt olabilir, Opera GX indirme bağlantısı açıldığında bildirim alabilirsiniz. Hala Opera tarayıcıyı kullanmadıysanız, aşağıdaki bağlantılardan farklı sürümlerini bilgisayar ve mobil cihazlarınıza indirebilirsiniz.